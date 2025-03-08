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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Херсоне - 08.03.2025, ПРАЙМ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Херсоне
Взрывы вновь прогремели в пятницу вечером в Одессе на юге Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщило украинское издание "Общественное... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T00:00+0300
2025-03-08T00:00+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Взрывы вновь прогремели в пятницу вечером в Одессе на юге Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщило украинское издание "Общественное. Новости".
Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в этих городах.
"В Одессе снова слышны взрывы, сообщили корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Кроме того, его корреспонденты сообщают о нескольких очередных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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общество , херсон, одесса, украина, всу
Общество , Экономика, Херсон, Одесса, УКРАИНА, ВСУ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Херсоне
"Общественное. Новости": в Одессе и Херсоне прогремели взрывы
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Взрывы вновь прогремели в пятницу вечером в Одессе на юге Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщило украинское издание "Общественное. Новости".
Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в этих городах.
"В Одессе снова слышны взрывы, сообщили корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Кроме того, его корреспонденты сообщают о нескольких очередных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.