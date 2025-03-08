https://1prime.ru/20250308/soglasheniya-855593515.html

Песков обвинил Францию во лжи и несоблюдении договоренностей

Песков обвинил Францию во лжи и несоблюдении договоренностей - 08.03.2025, ПРАЙМ

Песков обвинил Францию во лжи и несоблюдении договоренностей

Франция неоднократно прибегала ко лжи и нарушала достигнутые договоренности, в том числе касающиеся Минских соглашений, о чем решил не упоминать в своем... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T15:54+0300

2025-03-08T15:54+0300

2025-03-08T15:54+0300

политика

франция

дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Франция неоднократно прибегала ко лжи и нарушала достигнутые договоренности, в том числе касающиеся Минских соглашений, о чем решил не упоминать в своем недавнем выступлении президент Эммануэль Макрон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил руководство России в якобы нарушении Минских соглашений. "Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции Франсуа - ред.) Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к Минским договоренностям никто серьезно и не относился. Мы помним, когда в 2014 году среди прочих европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, которая гарантировала законному на тот момент президенту Украины (Виктору - ред.) Януковичу его, собственно, политическое будущее. И после этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая. И об этом господин Макрон ничего не упомянул", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250307/peskov-855566542.html

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франция, дмитрий песков, эммануэль макрон