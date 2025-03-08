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Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике - 08.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике
Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике - 08.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T19:14+0300
2025-03-08T19:15+0300
экономика
кирилл дмитриев
рфпи
сша
россия
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. "Арктика слишком важна, чтобы (вопросы в регионе решались – прим. ред.) по принципам "политики Холодной войны". Россия и США должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды. Сотрудничество - это не выбор, это необходимость", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Ранее Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.
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кирилл дмитриев, рфпи, сша, россия
Экономика, Кирилл Дмитриев, РФПИ, США, РОССИЯ
19:14 08.03.2025 (обновлено: 19:15 08.03.2025)
 
Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике

Глава РФПИ Дмитриев заявил о необходимости сотрудничества РФ и США в Арктике

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Вера Костамо
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов.
"Арктика слишком важна, чтобы (вопросы в регионе решались – прим. ред.) по принципам "политики Холодной войны". Россия и США должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды. Сотрудничество - это не выбор, это необходимость", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Ранее Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике.
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Вчера, 10:07
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.
 
ЭкономикаКирилл ДмитриевРФПИСШАРОССИЯ
 
 
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