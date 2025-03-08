https://1prime.ru/20250308/sotrudnichestvo-855596573.html

Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике

Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике - 08.03.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T19:14+0300

2025-03-08T19:14+0300

2025-03-08T19:15+0300

экономика

кирилл дмитриев

рфпи

сша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd3e418cea3477b1f66b809f4234b9be.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. "Арктика слишком важна, чтобы (вопросы в регионе решались – прим. ред.) по принципам "политики Холодной войны". Россия и США должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды. Сотрудничество - это не выбор, это необходимость", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Ранее Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.

https://1prime.ru/20250307/sanktsii-855559304.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кирилл дмитриев, рфпи, сша, россия