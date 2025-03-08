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В Совфеде рассказали, кому может быть назначена пенсия в 2025 году
В Совфеде рассказали, кому может быть назначена пенсия в 2025 году - 08.03.2025, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали, кому может быть назначена пенсия в 2025 году
Пенсия в России в 2025 году может быть назначена только представителям льготных категорий, в частности гражданам с продолжительным трудовым стажем, многодетным... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T02:31+0300
2025-03-08T02:31+0300
2025-03-08T02:31+0300
экономика
россия
общество
москва
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пенсия в России в 2025 году может быть назначена только представителям льготных категорий, в частности гражданам с продолжительным трудовым стажем, многодетным матерям и работникам предприятий с вредными условиями труда, а также россиянам, отсрочившим свой выход на пенсию, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"Ожидается, что из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. В 2025 году для женщин установлен пенсионный возраст в 59 лет, а для мужчин - 64 года, и возможность выхода на пенсию у них возникнет лишь в 2026 году. Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию. Кроме того, не распространяется это и на представителей льготных категорий", - сказала Епифанова.
Политик отметила, что в данную категорию войдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при стаже не менее 42 и 37 лет соответственно. Также, по ее словам, на досрочную пенсию смогут выйти жители Крайнего Севера, представители коренных малочисленных народов Севера, а также представители творческих профессий.
"Не касается это и лиц, занятых в тяжелых условиях труда (работников текстильной промышленности, транспортников - плавсостав и летный состав, медицинских и педагогических работников). Правда, необходимо соблюдать строгие требования к возрасту и наличию специального и страхового стажа", - пояснила сенатор.
Также, по словам парламентария, данное положение не коснется многодетных матерей, имеющих не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, с детьми старше восьми лет: "За троих детей мамы смогут выйти на пенсию в 57 лет, за четырех ребятишек - в 56, а за пятерых и более - в 50 лет".
"Это далеко не полный перечень категорий лиц, которые могут выйти на пенсию в 2025 году при соблюдении всех необходимых условий, поэтому для уточнения всех деталей необходимо обращаться в Соцфонд", - посоветовала политик.
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россия, общество , москва
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
В Совфеде рассказали, кому может быть назначена пенсия в 2025 году
Сенатор Епифанова: досрочную пенсию в 2025 году могут назначить только льготникам
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пенсия в России в 2025 году может быть назначена только представителям льготных категорий, в частности гражданам с продолжительным трудовым стажем, многодетным матерям и работникам предприятий с вредными условиями труда, а также россиянам, отсрочившим свой выход на пенсию, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"Ожидается, что из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. В 2025 году для женщин установлен пенсионный возраст в 59 лет, а для мужчин - 64 года, и возможность выхода на пенсию у них возникнет лишь в 2026 году. Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию. Кроме того, не распространяется это и на представителей льготных категорий", - сказала Епифанова.
Политик отметила, что в данную категорию войдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при стаже не менее 42 и 37 лет соответственно. Также, по ее словам, на досрочную пенсию смогут выйти жители Крайнего Севера, представители коренных малочисленных народов Севера, а также представители творческих профессий.
"Не касается это и лиц, занятых в тяжелых условиях труда (работников текстильной промышленности, транспортников - плавсостав и летный состав, медицинских и педагогических работников). Правда, необходимо соблюдать строгие требования к возрасту и наличию специального и страхового стажа", - пояснила сенатор.
Также, по словам парламентария, данное положение не коснется многодетных матерей, имеющих не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, с детьми старше восьми лет: "За троих детей мамы смогут выйти на пенсию в 57 лет, за четырех ребятишек - в 56, а за пятерых и более - в 50 лет".
"Это далеко не полный перечень категорий лиц, которые могут выйти на пенсию в 2025 году при соблюдении всех необходимых условий, поэтому для уточнения всех деталей необходимо обращаться в Соцфонд", - посоветовала политик.