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"Никого не осталось". Специалисты по спутникам покинули Украину, пишет Time

"Никого не осталось". Специалисты по спутникам покинули Украину, пишет Time - 08.03.2025, ПРАЙМ

"Никого не осталось". Специалисты по спутникам покинули Украину, пишет Time

Западные специалисты, занимавшиеся обработкой спутниковых данных для Киева, покинули Украину на фоне сообщений о возможном ограничении доступа украинских... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T09:07+0300

2025-03-08T09:07+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Западные специалисты, занимавшиеся обработкой спутниковых данных для Киева, покинули Украину на фоне сообщений о возможном ограничении доступа украинских властей к спутниковым снимкам США. Об этом пишет газета Time со ссылкой на неназванный источник Ранее издание "Украинский милитарный портал" сообщило о прекращении доступа Украины к спутниковым изображениям, предоставляемым американской компанией Maxar Technologies. В свою очередь, издание Breaking Defense заявило, что Национальное агентство геопространственной разведки США временно приостановило доступ Украины к спутниковым снимкам, собранным американским правительством на фоне решения президента США Дональда Трампа приостановить передачу разведданных и вооружений киевскому режиму. Газета Time, ссылаясь на анонимный источник, близкий к генеральному штабу Украины, сообщила об отъезде группы западных "партнеров", которые оказывали помощь в получении и обработке разведывательной информации, поступающей со спутников, непосредственно в военном штабе в КиевеИздание отмечает, что источник не предоставил конкретной информации о специалистах, покинувших Украину, и не уточнил, из каких именно стран они прибыли. Однако, прозвучала лаконичная фраза источника: "Никого не осталось", подчеркивающая масштаб произошедших изменений.По информации газеты, некоторые европейские разведывательные агентства выразили готовность "заполнить брешь", вызванную потенциальным прекращением сотрудничества с США в области обмена спутниковыми данными. Однако, по словам двух неназванных украинских военных, потребуется определенное время для развертывания европейских систем, и вряд ли они смогут в краткосрочной перспективе полностью компенсировать разведывательные возможности США.Ранее газета Financial Times сообщала о прекращении предоставления разведывательной информации Украине со стороны США. Телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что речь идет о полном прекращении обмена разведывательными данными, а не об избирательном ограничении. Газета Daily Mail также сообщала о запрете, наложенном США на Великобританию, касающемся передачи данных американской разведки Киеву. Министерство обороны США отказалось комментировать эти сообщения.

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украина, сша, киев, дональд трамп, financial times, технологии, sky news