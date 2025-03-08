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СМИ: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго

СМИ: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго - 08.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго

США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики, сообщает газета... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T06:47+0300

2025-03-08T06:47+0300

2025-03-08T06:47+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы. Ранее газета New York Times сообщала, что президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней. Согласно Financial Times, США и ДРК ведут "предварительные переговоры" по поводу сделки по предоставлению Соединенным Штатам доступа к минералам в обмен на поддержку Чисекеди на фоне военных действий в стране, в которых участвует движение M23. "Обсуждение (сделки ДР Конго - ред.) с Вашингтоном стали более серьезными в последние дни, хотя еще сохраняются некоторые препятствия... на начальной стадии", - сообщили газете неназванные источники, знакомые с переговорами. Газета напоминает, что ДР Конго богата медью, кобальтом и ураном. "ДРК обладает значительной долей важнейших минералов мира, необходимых для передовых технологий. Штаты открыты для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа "Америка превыше всего". Партнерство с американскими компаниями укрепит экономику как США, так и ДР Конго... и интегрирует страну в региональные и глобальные цепочки создания стоимости", - заявил газете неназванный представитель госдепа США. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

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мировая экономика, сша, руанда, рф, василий небензя, financial times, new york times, мид рф