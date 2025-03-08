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СМИ: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго - 08.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго
СМИ: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго - 08.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго
Уточняется лид. | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T07:05+0300
2025-03-08T07:05+0300
экономика
мировая экономика
сша
руанда
рф
василий небензя
financial times
new york times
мид рф
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Уточняется лид. МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Ранее газета New York Times сообщала, что президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней. Согласно Financial Times, США и ДРК ведут "предварительные переговоры" по поводу сделки по предоставлению Соединенным Штатам доступа к минералам в обмен на поддержку Чисекеди на фоне военных действий в стране, в которых участвует движение M23. "Обсуждение (сделки ДР Конго - ред.) с Вашингтоном стали более серьезными в последние дни, хотя еще сохраняются некоторые препятствия... на начальной стадии", - сообщили газете неназванные источники, знакомые с переговорами. Газета напоминает, что ДР Конго богата медью, кобальтом и ураном. "ДРК обладает значительной долей важнейших минералов мира, необходимых для передовых технологий. Штаты открыты для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа "Америка превыше всего". Партнерство с американскими компаниями укрепит экономику как США, так и ДР Конго... и интегрирует страну в региональные и глобальные цепочки создания стоимости", - заявил газете неназванный представитель госдепа США. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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мировая экономика, сша, руанда, рф, василий небензя, financial times, new york times, мид рф
Экономика, Мировая экономика, США, РУАНДА, РФ, Василий Небензя, Financial Times, New York Times, МИД РФ
07:05 08.03.2025
 
СМИ: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго

FT: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго по доступу к минералам

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Уточняется лид.
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
Ранее газета New York Times сообщала, что президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней.
Согласно Financial Times, США и ДРК ведут "предварительные переговоры" по поводу сделки по предоставлению Соединенным Штатам доступа к минералам в обмен на поддержку Чисекеди на фоне военных действий в стране, в которых участвует движение M23.
"Обсуждение (сделки ДР Конго - ред.) с Вашингтоном стали более серьезными в последние дни, хотя еще сохраняются некоторые препятствия... на начальной стадии", - сообщили газете неназванные источники, знакомые с переговорами.
Газета напоминает, что ДР Конго богата медью, кобальтом и ураном.
"ДРК обладает значительной долей важнейших минералов мира, необходимых для передовых технологий. Штаты открыты для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа "Америка превыше всего". Партнерство с американскими компаниями укрепит экономику как США, так и ДР Конго... и интегрирует страну в региональные и глобальные цепочки создания стоимости", - заявил газете неназванный представитель госдепа США.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРУАНДАРФВасилий НебензяFinancial TimesNew York TimesМИД РФ
 
 
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