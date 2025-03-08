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Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ под Курском
Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ под Курском - 08.03.2025, ПРАЙМ
Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ под Курском
Самолет Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T05:34+0300
2025-03-08T05:34+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Самолет Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
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Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ под Курском
Минобороны: Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ под Курском
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Самолет Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.