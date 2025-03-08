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Стало известно, сколько женщин в Москве работают водителями такси
Стало известно, сколько женщин в Москве работают водителями такси - 08.03.2025, ПРАЙМ
Стало известно, сколько женщин в Москве работают водителями такси
Около пяти тысяч женщин работают водителями в такси Москвы, и эта цифра ежегодно увеличивается. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T17:48+0300
2025-03-08T17:48+0300
2025-03-08T18:14+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Около пяти тысяч женщин работают водителями в такси Москвы, и эта цифра ежегодно увеличивается. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта."Максим Ликсутов отметил, что сегодня в столичном такси работают около пяти тысяч женщин-водителей, и с каждым годом их количество растет", - сказано в Telegram-канале ведомства. В департаменте также подчеркнули, что женщины успешно опровергают стереотип о том, что работа в такси - это "не женская профессия". "Это подтверждают и цифры: по статистике женщины попадают в ДТП в 3 раза реже мужчин", - отмечается в сообщении дептранса.Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что женщины-водители ежедневно демонстрируют мастерство вождения, аккуратность и вежливость на дорогах."Благодарю всех работниц такси за внимание к пассажирам, за уверенность и профессионализм. Поздравляю с праздником и желаю новых успехов!" - добавил он.
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москва, бизнес, общество
Стало известно, сколько женщин в Москве работают водителями такси
Дептранс Москвы: в столичном такси работают около пяти тысяч женщин-водителей
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Около пяти тысяч женщин работают водителями в такси Москвы, и эта цифра ежегодно увеличивается. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Максим Ликсутов отметил, что сегодня в столичном такси работают около пяти тысяч женщин-водителей, и с каждым годом их количество растет", - сказано в Telegram-канале ведомства.
В департаменте также подчеркнули, что женщины успешно опровергают стереотип о том, что работа в такси - это "не женская профессия".
"Это подтверждают и цифры: по статистике женщины попадают в ДТП в 3 раза реже мужчин", - отмечается в сообщении дептранса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что женщины-водители ежедневно демонстрируют мастерство вождения, аккуратность и вежливость на дорогах.
"Благодарю всех работниц такси за внимание к пассажирам, за уверенность и профессионализм. Поздравляю с праздником и желаю новых успехов!" - добавил он.
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