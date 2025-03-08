Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram - 08.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250308/telegram-855595077.html
В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram
В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram - 08.03.2025, ПРАЙМ
В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram
В Чечне и Дагестане заблокирован доступ к мессенджеру Telegram по представлению федеральных властей. Об этом сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T17:35+0300
2025-03-08T17:35+0300
дагестан
чечня
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. В Чечне и Дагестане заблокирован доступ к мессенджеру Telegram по представлению федеральных властей. Об этом сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на пресс-конференции 6 марта, его слова приводит издание "РБК Кавказ".Представитель региональных властей подчеркнул, что "блокировка мессенджера Telegram в Дагестане и Чечне является вынужденной мерой"."Это не эксперимент вопрос касается национальной безопасности", - пояснил министр.По его словам, ограничение доступа к Telegram было инициировано на федеральном уровне по обращению правоохранительных органов. Решение было принято в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, произошедшими 29 октября 2023 года, координация действий участников которых, предположительно, осуществлялась через Telegram.Гамзатов допустил возможность восстановления доступа к Telegram в будущем, однако конкретные сроки и условия снятия ограничений пока не определены.С начала марта пользователи в Чечне и Дагестане столкнулись с проблемами в работе Telegram, включая невозможность отправки сообщений, загрузки медиафайлов и доступа к чатам. Мессенджер постоянно находится в состоянии "подключения".
https://1prime.ru/20250307/telegram-855579052.html
дагестан
чечня
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_bbbd270d8684bf4506c3ca4994c40035.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дагестан, чечня, telegram
Дагестан, ЧЕЧНЯ, Telegram
17:35 08.03.2025
 
В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram

СМИ: в Чечне и Дагестане заблокировали Telegram на федеральном уровне

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. В Чечне и Дагестане заблокирован доступ к мессенджеру Telegram по представлению федеральных властей. Об этом сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на пресс-конференции 6 марта, его слова приводит издание "РБК Кавказ".
Представитель региональных властей подчеркнул, что "блокировка мессенджера Telegram в Дагестане и Чечне является вынужденной мерой".
"Это не эксперимент вопрос касается национальной безопасности", - пояснил министр.
По его словам, ограничение доступа к Telegram было инициировано на федеральном уровне по обращению правоохранительных органов. Решение было принято в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, произошедшими 29 октября 2023 года, координация действий участников которых, предположительно, осуществлялась через Telegram.
Гамзатов допустил возможность восстановления доступа к Telegram в будущем, однако конкретные сроки и условия снятия ограничений пока не определены.
С начала марта пользователи в Чечне и Дагестане столкнулись с проблемами в работе Telegram, включая невозможность отправки сообщений, загрузки медиафайлов и доступа к чатам. Мессенджер постоянно находится в состоянии "подключения".
Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Telegram ввел платные сообщения и блок со сведениями о незнакомцах
Вчера, 18:32
 
ДагестанЧЕЧНЯTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала