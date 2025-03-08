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В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram

В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram

В Чечне и Дагестане заблокирован доступ к мессенджеру Telegram по представлению федеральных властей. Об этом сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T17:35+0300

2025-03-08T17:35+0300

2025-03-08T17:35+0300

дагестан

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. В Чечне и Дагестане заблокирован доступ к мессенджеру Telegram по представлению федеральных властей. Об этом сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на пресс-конференции 6 марта, его слова приводит издание "РБК Кавказ".Представитель региональных властей подчеркнул, что "блокировка мессенджера Telegram в Дагестане и Чечне является вынужденной мерой"."Это не эксперимент вопрос касается национальной безопасности", - пояснил министр.По его словам, ограничение доступа к Telegram было инициировано на федеральном уровне по обращению правоохранительных органов. Решение было принято в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, произошедшими 29 октября 2023 года, координация действий участников которых, предположительно, осуществлялась через Telegram.Гамзатов допустил возможность восстановления доступа к Telegram в будущем, однако конкретные сроки и условия снятия ограничений пока не определены.С начала марта пользователи в Чечне и Дагестане столкнулись с проблемами в работе Telegram, включая невозможность отправки сообщений, загрузки медиафайлов и доступа к чатам. Мессенджер постоянно находится в состоянии "подключения".

https://1prime.ru/20250307/telegram-855579052.html

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дагестан, чечня, telegram