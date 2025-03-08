https://1prime.ru/20250308/telegram-855595077.html
В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram
В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram - 08.03.2025, ПРАЙМ
В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram
В Чечне и Дагестане заблокирован доступ к мессенджеру Telegram по представлению федеральных властей. Об этом сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T17:35+0300
2025-03-08T17:35+0300
2025-03-08T17:35+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. В Чечне и Дагестане заблокирован доступ к мессенджеру Telegram по представлению федеральных властей. Об этом сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на пресс-конференции 6 марта, его слова приводит издание "РБК Кавказ".Представитель региональных властей подчеркнул, что "блокировка мессенджера Telegram в Дагестане и Чечне является вынужденной мерой"."Это не эксперимент вопрос касается национальной безопасности", - пояснил министр.По его словам, ограничение доступа к Telegram было инициировано на федеральном уровне по обращению правоохранительных органов. Решение было принято в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, произошедшими 29 октября 2023 года, координация действий участников которых, предположительно, осуществлялась через Telegram.Гамзатов допустил возможность восстановления доступа к Telegram в будущем, однако конкретные сроки и условия снятия ограничений пока не определены.С начала марта пользователи в Чечне и Дагестане столкнулись с проблемами в работе Telegram, включая невозможность отправки сообщений, загрузки медиафайлов и доступа к чатам. Мессенджер постоянно находится в состоянии "подключения".
https://1prime.ru/20250307/telegram-855579052.html
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дагестан, чечня, telegram
Дагестан, ЧЕЧНЯ, Telegram
В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram
СМИ: в Чечне и Дагестане заблокировали Telegram на федеральном уровне
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ.
В Чечне и Дагестане заблокирован доступ к мессенджеру Telegram по представлению федеральных властей. Об этом сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на пресс-конференции 6 марта, его слова приводит издание "РБК Кавказ
".
Представитель региональных властей подчеркнул, что "блокировка мессенджера Telegram в Дагестане и Чечне является вынужденной мерой".
"Это не эксперимент вопрос касается национальной безопасности", - пояснил министр.
По его словам, ограничение доступа к Telegram было инициировано на федеральном уровне по обращению правоохранительных органов. Решение было принято в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, произошедшими 29 октября 2023 года, координация действий участников которых, предположительно, осуществлялась через Telegram.
Гамзатов допустил возможность восстановления доступа к Telegram в будущем, однако конкретные сроки и условия снятия ограничений пока не определены.
С начала марта пользователи в Чечне и Дагестане столкнулись с проблемами в работе Telegram, включая невозможность отправки сообщений, загрузки медиафайлов и доступа к чатам. Мессенджер постоянно находится в состоянии "подключения".
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