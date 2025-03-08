https://1prime.ru/20250308/telegram-855596444.html
В ГД объяснили, от чего зависит разблокировка Telegram в Дагестане и Чечне
В ГД объяснили, от чего зависит разблокировка Telegram в Дагестане и Чечне - 08.03.2025, ПРАЙМ
В ГД объяснили, от чего зависит разблокировка Telegram в Дагестане и Чечне
Решение о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне может быть пересмотрено, все зависит от мессенджера, считает член комитета Госдумы по информационной политике... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T19:12+0300
2025-03-08T19:12+0300
2025-03-08T19:12+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Решение о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне может быть пересмотрено, все зависит от мессенджера, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов. "Решение может быть пересмотрено - все будет зависеть от самого Telegram. Как я уже отмечал, платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие. И, к сожалению, блокировку зачастую избегают именно экстремистские материалы", - написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что блокировка Telegram в данных регионах РФ является вынужденной мерой. По словам Немкина, это связано с тем, что мессенджер активно использовался в этих регионах для координации беспорядков.
https://1prime.ru/20250308/telegram-855595077.html
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telegram, дагестан, чечня, блокировка, мнение
Происшествия, Telegram, Дагестан, ЧЕЧНЯ, блокировка, мнение
В ГД объяснили, от чего зависит разблокировка Telegram в Дагестане и Чечне
Депутат: Telegram в Дагестане был заблокирован из-за некорректной модерации
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Решение о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне может быть пересмотрено, все зависит от мессенджера, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов.
"Решение может быть пересмотрено - все будет зависеть от самого Telegram. Как я уже отмечал, платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие. И, к сожалению, блокировку зачастую избегают именно экстремистские материалы", - написал он в своем Telegram-канале.
В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram
Парламентарий добавил, что блокировка Telegram в данных регионах РФ является вынужденной мерой. По словам Немкина, это связано с тем, что мессенджер активно использовался в этих регионах для координации беспорядков.