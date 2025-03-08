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Трамп надеется, что законопроекты о криптовалютах примут до августа

Трамп надеется, что законопроекты о криптовалютах примут до августа - 08.03.2025, ПРАЙМ

Трамп надеется, что законопроекты о криптовалютах примут до августа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что до августа конгресс примет законопроекты, регулирующие криптовалюты и другие цифровые активы в стране. | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T02:16+0300

2025-03-08T02:16+0300

2025-03-08T02:16+0300

финансы

экономика

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что до августа конгресс примет законопроекты, регулирующие криптовалюты и другие цифровые активы в стране. "Я также хочу выразить свою решительную поддержку усилиям законодателей в Конгрессе, которые работают над законопроектами, обеспечивающими нормативную определенность для стейблкоинов, обеспеченных долларом, и рынка цифровых активов... Я надеюсь, что законодатели, если смогут, пошлют этот законопроект мне на стол до августовских каникул", - заявил Трамп во время выступления на первом саммите Белого дома по цифровым валютам. Трамп пообещал стать "первым криптопрезидентом" США, а в своем указе, подписанном в первую неделю на посту, подчеркнул, что его администрация поддерживает ответственный рост и использование цифровых активов во всех секторах экономики.

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финансы, сша, дональд трамп