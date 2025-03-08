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Названы главные поставщики цветов в Россию

Названы главные поставщики цветов в Россию - 08.03.2025, ПРАЙМ

Названы главные поставщики цветов в Россию

Больше всего цветов в Россию в 2024 году году было привезено из Нидерландов, Армении и Белоруссии, при этом на эти страны пришлось 85% всего российского... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T08:07+0300

2025-03-08T08:07+0300

2025-03-08T08:07+0300

бизнес

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Больше всего цветов в Россию в 2024 году году было привезено из Нидерландов, Армении и Белоруссии, при этом на эти страны пришлось 85% всего российского цветочного импорта, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб, а также по данным Национальной ассоциации цветоводов и оценке компании BusinesStat, которыми они поделились с агентством. Так, по итогам 2024 года подавляющую долю в более чем 70% в российском импорте срезанных цветов заняли Нидерланды - их поставки в РФ составили 321,5 миллиона долларов. В тройку также вошли Армения с объемом поставок на 32,1 миллиона и долей в 7,1% и Белоруссия, которая по оценкам отправила в Россию цветов на 28 миллионов долларов, заняв долю в 6,2%. Следом расположился Эквадор, чей экспорт в РФ оценивается в 27,1 миллиона долларов (6%), Латвия - 10,7 миллиона (2,4%), Колумбия - 8,2 миллиона (1,8%), Казахстан - 7,7 миллиона (1,7%), Китай - 4,7 миллиона (1%) и Литва - 4,2 миллиона (0,9%). Замкнули топ-15 главных продавцов срезанных цветов России Израиль (1,2 миллиона долларов), Кения (оценочно 800 тысяч), Таиланд (761 тысяч), Нигерия (700 тысяч) и Узбекистан (632 тысячи). Интересно, что Кения и Эквадор импортируют в РФ не только напрямую, но и через другие страны. "К примеру, в последние несколько лет огромный объем импорта пришелся на Латвию и Литву - производств такого масштаба в указанных странах нет", - отметила исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова. Больше всего в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, Россия нарастила покупки цветов у Эквадора - почти в 36 раз до 27,1 миллиона долларов (по оценке BusinesStat) с 8,2 миллиона, согласно открытым данным. Среди главных поставщиков заметно нарастили цветочный экспорт в Россию Израиль (в 3,7 раза), Казахстан (в 3 раза) и Белоруссия (в 2,3 раза). Сильнее всего сократили Литва (на 79%), Латвия (-50%) и Турция (-28%).

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