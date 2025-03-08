https://1prime.ru/20250308/tsvety-855590464.html

Эксперты составили рейтинг стран с самыми дорогими букетами к 8 Марта

Эксперты составили рейтинг стран с самыми дорогими букетами к 8 Марта - 08.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты составили рейтинг стран с самыми дорогими букетами к 8 Марта

Дороже всего купить букет на Международный женский день в этом году будет в Южной Корее, Армении и Аргентине, Россия при этом расположилась на 14-м месте,... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T11:27+0300

2025-03-08T11:27+0300

2025-03-08T11:27+0300

южная корея

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/82857/84/828578491_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_92e1dcad5c86c1de58840d752931f5a9.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Дороже всего купить букет на Международный женский день в этом году будет в Южной Корее, Армении и Аргентине, Россия при этом расположилась на 14-м месте, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Для расчета рейтинга брались данные о стоимости букета из семи цветов в местных супермаркетах 44 стран. Если на сайтах супермаркетов найти стоимость цветов не удавалось, бралась цена из специализированных магазинов. В качестве цветов рассматривались тюльпаны или розы, и реже, при их отсутствии, другие варианты, например, астры и альстромерии. Все цены приведены к эквиваленту американской валюты. Так, в среднем в рассматриваемых странах подарить простой букет обойдется в 9,1 доллара. Дороже всего он оказался в Южной Корее - 28,6 доллара. Следом по дороговизне расположилась Армения, где букет обойдется в 24,7 доллара. Дальше идут Аргентина - 22,2 доллара, Австралия - 22 доллара США и Казахстан - 21,4 доллара. Десятку стран с самыми дорогими букетами замкнули Узбекистан (20 долларов), Грузия (18,9), Польша (15,9), Киргизия (15,6) и Турция (13,7 доллара). Россия расположилась на четырнадцатом месте со стоимостью букета тюльпанов в 9,3 доллара. Дешевле всего цветочный подарок оказался в Болгарии - здесь можно найти букет за 1,8 доллара. В числе недорогих также оказались цветы в Нидерландах (2,5 доллара), Бразилии (2,6), Бельгии (2,8), Латвии (3,2), Австрии (3,3). Замкнули десятку стран с самим доступными букетами Мексика и Чехия - по 3,5 доллара, Сербия - 3,9 и Венгрия - 4 доллара.

https://1prime.ru/20250308/rossija-855586765.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

южная корея, бизнес