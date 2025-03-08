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Эксперты составили рейтинг стран с самыми дорогими букетами к 8 Марта - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперты составили рейтинг стран с самыми дорогими букетами к 8 Марта
Эксперты составили рейтинг стран с самыми дорогими букетами к 8 Марта - 08.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты составили рейтинг стран с самыми дорогими букетами к 8 Марта
Дороже всего купить букет на Международный женский день в этом году будет в Южной Корее, Армении и Аргентине, Россия при этом расположилась на 14-м месте,... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T11:27+0300
2025-03-08T11:27+0300
южная корея
бизнес
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Дороже всего купить букет на Международный женский день в этом году будет в Южной Корее, Армении и Аргентине, Россия при этом расположилась на 14-м месте, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Для расчета рейтинга брались данные о стоимости букета из семи цветов в местных супермаркетах 44 стран. Если на сайтах супермаркетов найти стоимость цветов не удавалось, бралась цена из специализированных магазинов. В качестве цветов рассматривались тюльпаны или розы, и реже, при их отсутствии, другие варианты, например, астры и альстромерии. Все цены приведены к эквиваленту американской валюты. Так, в среднем в рассматриваемых странах подарить простой букет обойдется в 9,1 доллара. Дороже всего он оказался в Южной Корее - 28,6 доллара. Следом по дороговизне расположилась Армения, где букет обойдется в 24,7 доллара. Дальше идут Аргентина - 22,2 доллара, Австралия - 22 доллара США и Казахстан - 21,4 доллара. Десятку стран с самыми дорогими букетами замкнули Узбекистан (20 долларов), Грузия (18,9), Польша (15,9), Киргизия (15,6) и Турция (13,7 доллара). Россия расположилась на четырнадцатом месте со стоимостью букета тюльпанов в 9,3 доллара. Дешевле всего цветочный подарок оказался в Болгарии - здесь можно найти букет за 1,8 доллара. В числе недорогих также оказались цветы в Нидерландах (2,5 доллара), Бразилии (2,6), Бельгии (2,8), Латвии (3,2), Австрии (3,3). Замкнули десятку стран с самим доступными букетами Мексика и Чехия - по 3,5 доллара, Сербия - 3,9 и Венгрия - 4 доллара.
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южная корея
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Новости
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5
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южная корея, бизнес
ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Бизнес
11:27 08.03.2025
 
Эксперты составили рейтинг стран с самыми дорогими букетами к 8 Марта

РИА Новости: самый дорогой букет на 8 Марта в Южной Корее, Россия - на 14-м месте

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПраздничный букет в день 8 марта
Праздничный букет в день 8 марта - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Дороже всего купить букет на Международный женский день в этом году будет в Южной Корее, Армении и Аргентине, Россия при этом расположилась на 14-м месте, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Для расчета рейтинга брались данные о стоимости букета из семи цветов в местных супермаркетах 44 стран. Если на сайтах супермаркетов найти стоимость цветов не удавалось, бралась цена из специализированных магазинов. В качестве цветов рассматривались тюльпаны или розы, и реже, при их отсутствии, другие варианты, например, астры и альстромерии.
Все цены приведены к эквиваленту американской валюты. Так, в среднем в рассматриваемых странах подарить простой букет обойдется в 9,1 доллара. Дороже всего он оказался в Южной Корее - 28,6 доллара. Следом по дороговизне расположилась Армения, где букет обойдется в 24,7 доллара. Дальше идут Аргентина - 22,2 доллара, Австралия - 22 доллара США и Казахстан - 21,4 доллара.
Десятку стран с самыми дорогими букетами замкнули Узбекистан (20 долларов), Грузия (18,9), Польша (15,9), Киргизия (15,6) и Турция (13,7 доллара).
Россия расположилась на четырнадцатом месте со стоимостью букета тюльпанов в 9,3 доллара.
Дешевле всего цветочный подарок оказался в Болгарии - здесь можно найти букет за 1,8 доллара. В числе недорогих также оказались цветы в Нидерландах (2,5 доллара), Бразилии (2,6), Бельгии (2,8), Латвии (3,2), Австрии (3,3). Замкнули десятку стран с самим доступными букетами Мексика и Чехия - по 3,5 доллара, Сербия - 3,9 и Венгрия - 4 доллара.
Упаковка и сортировка тюльпанов - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
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