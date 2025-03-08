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В Госдуме попросили ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы

В Госдуме попросили ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме попросили ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы

Депутат Госдумы и глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T14:25+0300

2025-03-08T14:25+0300

2025-03-08T14:25+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы и глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с призывом расследовать вероятное неоправданное повышение цен на цветочную продукцию. Соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости."Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры", - сказано в письме. По словам Миронова, в последние годы на цветочном рынке России наблюдается тенденция к монополизации, что негативно отражается на ценах для потребителей. Он отметил, что рост цен опережает инфляцию, особенно сильно цены растут в преддверии Международного женского дня 8 марта."Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперёд", - заметил Миронов. Он отметил, что уже к 5 марта цены на цветы возрастают как минимум в полтора раза, и аналогичная ситуация наблюдается в онлайн-торговле.Эксперты партии, как сообщает Миронов, провели анализ работы крупнейших онлайн-магазинов и выяснили, что стоимость букетов перед 8 марта может вырасти с 3700-4500 рублей до 6500-7000 рублей, то есть на 55-80%. Аналогичная ситуация наблюдается и с ценами на штучные цветы, такие как тюльпаны и розы.Миронов убежден, что такое значительное и необоснованное повышение цен делает цветы менее доступными для большинства россиян, особенно для молодежи и молодых семей.По мнению депутата, сложившаяся ситуация противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодежи и семьи. Он призвал ФАС навести порядок с ценами на цветочном рынке и предотвратить их необоснованное повышение в будущем.

https://1prime.ru/20250308/tsvety-855590464.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сергей миронов, госдума, максим шаскольский, фас рф, справедливая россия, общество