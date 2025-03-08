Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме попросили ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы - 08.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250308/tsvety-855592140.html
В Госдуме попросили ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы
В Госдуме попросили ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы - 08.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме попросили ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы
Депутат Госдумы и глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T14:25+0300
2025-03-08T14:25+0300
экономика
бизнес
сергей миронов
госдума
максим шаскольский
фас рф
справедливая россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/80450/84/804508424_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_a8ce782bb0c03352be6d3638a6c6095a.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы и глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с призывом расследовать вероятное неоправданное повышение цен на цветочную продукцию. Соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости."Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры", - сказано в письме. По словам Миронова, в последние годы на цветочном рынке России наблюдается тенденция к монополизации, что негативно отражается на ценах для потребителей. Он отметил, что рост цен опережает инфляцию, особенно сильно цены растут в преддверии Международного женского дня 8 марта."Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперёд", - заметил Миронов. Он отметил, что уже к 5 марта цены на цветы возрастают как минимум в полтора раза, и аналогичная ситуация наблюдается в онлайн-торговле.Эксперты партии, как сообщает Миронов, провели анализ работы крупнейших онлайн-магазинов и выяснили, что стоимость букетов перед 8 марта может вырасти с 3700-4500 рублей до 6500-7000 рублей, то есть на 55-80%. Аналогичная ситуация наблюдается и с ценами на штучные цветы, такие как тюльпаны и розы.Миронов убежден, что такое значительное и необоснованное повышение цен делает цветы менее доступными для большинства россиян, особенно для молодежи и молодых семей.По мнению депутата, сложившаяся ситуация противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодежи и семьи. Он призвал ФАС навести порядок с ценами на цветочном рынке и предотвратить их необоснованное повышение в будущем.
https://1prime.ru/20250308/tsvety-855590464.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80450/84/804508424_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_886484bb3e138965383cd3372f2802e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сергей миронов, госдума, максим шаскольский, фас рф, справедливая россия, общество
Экономика, Бизнес, Сергей Миронов, Госдума, Максим Шаскольский, ФАС РФ, Справедливая Россия, Общество
14:25 08.03.2025
 
В Госдуме попросили ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы

В Госдуме попросили ФАС проверить необоснованное завышение цен на рынке цветов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоставки цветов герберы
Поставки цветов герберы - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы и глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с призывом расследовать вероятное неоправданное повышение цен на цветочную продукцию. Соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры", - сказано в письме.
По словам Миронова, в последние годы на цветочном рынке России наблюдается тенденция к монополизации, что негативно отражается на ценах для потребителей. Он отметил, что рост цен опережает инфляцию, особенно сильно цены растут в преддверии Международного женского дня 8 марта.
"Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперёд", - заметил Миронов.
Он отметил, что уже к 5 марта цены на цветы возрастают как минимум в полтора раза, и аналогичная ситуация наблюдается в онлайн-торговле.
Эксперты партии, как сообщает Миронов, провели анализ работы крупнейших онлайн-магазинов и выяснили, что стоимость букетов перед 8 марта может вырасти с 3700-4500 рублей до 6500-7000 рублей, то есть на 55-80%. Аналогичная ситуация наблюдается и с ценами на штучные цветы, такие как тюльпаны и розы.
Миронов убежден, что такое значительное и необоснованное повышение цен делает цветы менее доступными для большинства россиян, особенно для молодежи и молодых семей.
По мнению депутата, сложившаяся ситуация противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодежи и семьи. Он призвал ФАС навести порядок с ценами на цветочном рынке и предотвратить их необоснованное повышение в будущем.
Праздничный букет в день 8 марта - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
Эксперты составили рейтинг стран с самыми дорогими букетами к 8 Марта
11:27
 
ЭкономикаБизнесСергей МироновГосдумаМаксим ШаскольскийФАС РФСправедливая РоссияОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала