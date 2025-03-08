https://1prime.ru/20250308/ukraintsy-855586056.html

Украинцы интересуются возможностью отсрочки от мобилизации

Украинцы интересуются возможностью отсрочки от мобилизации - 08.03.2025, ПРАЙМ

Украинцы интересуются возможностью отсрочки от мобилизации

Тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T04:01+0300

2025-03-08T04:01+0300

2025-03-08T04:01+0300

общество

украина

москва

одесса

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации, установило РИА Новости на основе данных из соцсетей. Адвокаты открыто публикуют ответы на подобные вопросы, а в комментариях пользователи делятся историями принудительной мобилизации женщин и произвола со штрафами и повестками. Так, пользователь Анатолий Кузьмин рассказывает, что на его глазах "бабусе 57 лет дали штраф" при постановке на учет. Юрист Кристина Дрогозюк из Одессы рассказала подписчикам, что уже помогала одной из клиенток спастись от принудительной мобилизации. На вопрос, может ли прийти повестка женщине в декрете, она отвечает утвердительно - "нахождение в декрете не освобождает от обязанности обновить данные". Врач Алена Орленко написала, что ей пришлось явиться для прохождения военно-врачебной комиссии, несмотря на то что ее муж уже 21 месяц находится в зоне боевых действий. Женщина пришла в военкомат с семимесячным ребенком на руках, дома ее ждала еще одна несовершеннолетняя дочь, однако военкомы все равно отправили ее собирать документы. Другой женщине 43 лет, инвалиду третьей группы, пришлось проходить медицинскую комиссию вместе с солдатами, рассказывает пользователь anid367. Многодетные матери также говорят о проблеме брони: ее дают только на полгода, а потом приходится снова собирать документы и проходить комиссию. Некоторые семьи решают, что на фронт отправляются женщины, а мужчины по брони сидят с детьми, рассказывает пользователь Марьям. Авторы юридических каналов расходятся во мнениях о трактовке украинского закона "Про воинскую обязанность и военную службу" (№10449). Одни отрицают мобилизацию женщин, говоря, что служба для всех представительниц женского пола исключительно добровольная. Другие же отмечают, что вставшую на учет женщину можно мобилизовать как военнообязанную на общих основаниях, к тому же в Конституции Украины прописано, что страну должен защищать каждый гражданин, пол не указан. Женщины, которые добровольно прошли начальную военную подготовку, автоматически встают на воинский учет. Помимо этого, на учет должны вставать женщины врачебных и различных естественнонаучных специальностей, таких как: биотехнологи, биоинженеры, токсикологи, промышленные фармацевты. Также на воинский учет ставят женщин-переводчиков и специалистов нескольких технических направлений: инженеров, айтишников, радиотехников, технологов лtгкой промышленности, технологов общественного питания. Женщины, обязанные встать на воинский учет, проходят военно-врачебную комиссию. Отсрочка от мобилизации может быть дана при наличии несовершеннолетних детей. Однако саму постановку на воинский учет это не отменяет. Если оба супруга стоят на учете, то правом отсрочки может воспользоваться только один. Ранее РИА Новости выяснило, что украинские юристы и блогеры стараются извлечь для себя материальную выгоду из насильственной мобилизации, которая проводится на Украине: предлагают услуги по правовому сопровождению в ТЦК и даже проводят на эту тему вебинары, но гарантий не дают. Новой популярной темой стала женская мобилизация.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , украина, москва, одесса