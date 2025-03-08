https://1prime.ru/20250308/ukraintsy-855587659.html

Украинцы ответили на призыв Зеленского сменить гражданство

Украинцы ответили на призыв Зеленского сменить гражданство - 08.03.2025, ПРАЙМ

Украинцы ответили на призыв Зеленского сменить гражданство

Украинцы, которым Владимир Зеленский посоветовал взять другое гражданство в случае несогласия с его позицией по выборам на Украине, готовы последовать его... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T07:47+0300

2025-03-08T07:47+0300

2025-03-08T07:47+0300

общество

украина

киев

владимир зеленский

владимир путин

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ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Украинцы, которым Владимир Зеленский посоветовал взять другое гражданство в случае несогласия с его позицией по выборам на Украине, готовы последовать его рекомендации, рассказали жители страны, слова которых передал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. На Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля Зеленский заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на них надеется, предложил "выбрать другое гражданство". "С радостью сменю гражданство, давно этого жду", - отреагировал на слова главы киевского режима житель Днепропетровска. Кроме того, одессит сказал РИА Новости, что с великой радостью выберет другое гражданство. "Если бы можно было выбрать другое гражданство, выехало бы очень много (жителей Украины - ред.), даже ни капли бы не засомневались", - отметил житель Вознесенска Николаевской области. Помимо этого, харьковчанин подчеркнул, что очень многие украинцы получили бы иное гражданство, "лишь бы выезд открыли". "Выбрать другое гражданство - очень смешно с учетом того, что никого не выпускают, плюс процедура выхода из украинского гражданства какая-то нереальная, насколько я поняла", - указала украинка из Киева на противоречие в заявлении главы киевского режима. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

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общество , украина, киев, владимир зеленский, владимир путин