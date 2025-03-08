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Опрос показал, какие праздники больше всего любят и не любят украинцы
Опрос показал, какие праздники больше всего любят и не любят украинцы - 08.03.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, какие праздники больше всего любят и не любят украинцы
Рождество и Пасха остаются самыми любимыми праздниками среди граждан Украины (70% и 69%), в то время как День Победы и День труда пользуются наименьшей... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T21:02+0300
2025-03-08T21:02+0300
2025-03-08T21:03+0300
украина
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Рождество и Пасха остаются самыми любимыми праздниками среди граждан Украины (70% и 69%), в то время как День Победы и День труда пользуются наименьшей популярностью, следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, после чего 9 мая стало Днем Европы. "Наиболее популярными (праздниками - ред.) остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). Они стабильно занимают лидирующие позиции на протяжении последних лет... (наблюдается - ред.) уменьшение поддержки праздников советского наследия: День Победы с 30% в 2021 году до 11% в 2024 году и 12% в 2025 году. День труда (1 мая): с 12% в 2021 году до 5% в 2025 году", - говорится в результатах опроса, публикованных на сайте института. Опрос проводился с 4 по 9 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.
https://1prime.ru/20250227/korruptsiya-855318949.html
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украина, опрос, праздники
УКРАИНА, опрос, праздники
Опрос показал, какие праздники больше всего любят и не любят украинцы
КМИС: День Победы и День труда - самые нелюбимые праздники на Украине
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Рождество и Пасха остаются самыми любимыми праздниками среди граждан Украины (70% и 69%), в то время как День Победы и День труда пользуются наименьшей популярностью, следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, после чего 9 мая стало Днем Европы.
"Наиболее популярными (праздниками - ред.) остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). Они стабильно занимают лидирующие позиции на протяжении последних лет... (наблюдается - ред.) уменьшение поддержки праздников советского наследия: День Победы с 30% в 2021 году до 11% в 2024 году и 12% в 2025 году. День труда (1 мая): с 12% в 2021 году до 5% в 2025 году", - говорится в результатах опроса, публикованных на сайте института.
Украинцы считают коррупцию главной ошибкой киевской власти, пишут СМИ
Опрос проводился с 4 по 9 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.