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Британия запретила импорт скота из Венгрии и Словакии

Британия запретила импорт скота из Венгрии и Словакии - 08.03.2025, ПРАЙМ

Британия запретила импорт скота из Венгрии и Словакии

Великобритания вводит запрет на импорт крупного рогатого скота, свиней, овец и других животных из Венгрии и Словакии. Причиной послужила вспышка ящура,... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T14:51+0300

2025-03-08T14:51+0300

2025-03-08T15:19+0300

экономика

венгрия

словакия

великобритания

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Великобритания вводит запрет на импорт крупного рогатого скота, свиней, овец и других животных из Венгрии и Словакии. Причиной послужила вспышка ящура, зафиксированная в районе венгерско-словацкой границы, о чем сообщило британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.В пятницу Россельхознадзор проинформировал, что министерство сельского хозяйства Венгрии официально подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Еврокомиссию. Очаг заболевания был обнаружен вблизи границы между Венгрией и Словакией."Великобритания усилила меры для предотвращения распространения ящура после подтвержденного случая в Венгрии… Правительство немедленно начало действовать для предотвращения коммерческого импорта из Венгрии и Словакии крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и других не домашних жвачных животных", - говорится в заявлении министерства на сайте британского правительства. Ограничения также распространяются на необработанную продукцию животноводства, включая сырое мясо и молочные продукты, сообщает ведомство. Дополнительно, с 8 марта лицам, въезжающим в Великобританию, запрещено ввозить мясные, молочные и некоторые другие продукты из Венгрии и Словакии, а также сено и солому.Британское министерство сельского хозяйства подчеркивает, что на территории Великобритании случаев заболевания ящуром не зафиксировано. Власти находятся в контакте с венгерскими коллегами для выяснения обстоятельств сложившейся ситуации, сообщается в документе.Ранее, в январе, Британия уже вводила запрет на импорт крупного рогатого скота, свиней и овец из Германии после первой с 1988 года вспышки ящура в этой стране.Ящур - острое вирусное заболевание, относящееся к группе антропозоонозов (инфекционных болезней, которыми могут заразиться как животные, так и люди). Более чем в половине случаев заражение животных приводит к летальному исходу в течение двух-трех суток. Основным путем заражения людей является употребление сырого молока от больных животных и продуктов его переработки, реже - через мясо.

https://1prime.ru/20250307/prognoz-855572296.html

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венгрия, словакия, великобритания, россельхознадзор