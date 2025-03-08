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Минюст США расследует резкий рост цен на яйца, пишет Bloomberg

Минюст США расследует резкий рост цен на яйца, пишет Bloomberg - 08.03.2025, ПРАЙМ

Минюст США расследует резкий рост цен на яйца, пишет Bloomberg

Министерство юстиции США приступило к предварительному антимонопольному расследованию в связи с заметным ростом цен на яйца в стране, сообщает агентство... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T13:22+0300

2025-03-08T13:22+0300

2025-03-08T13:22+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Министерство юстиции США приступило к предварительному антимонопольному расследованию в связи с заметным ростом цен на яйца в стране, сообщает агентство Bloomberg.По данным Министерства сельского хозяйства США, розничные цены на яйца увеличились на 13,8% в январе и на 8,4% в декабре. Глава ведомства Брук Роллинз заявила о рассмотрении возможности временного импорта куриных яиц. В отчете министерства также указано, что из-за распространения птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек, что стало рекордным показателем с начала вспышки болезни в 2022 году.Агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщает, что Минюст США начал предварительное расследование недавнего скачка цен на яйца по всей стране. Целью расследования является установление факта сговора между компаниями, включая Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc., с целью повышения цен или ограничения поставок.Ранее телеканал ABC сообщал, что сети ресторанов быстрого питания в США начали повышать цены на блюда из яиц из-за дефицита этого продукта и проблем с поставками. По информации телеканала NBC, американцы в преддверии Пасхи рассматривают возможность приобретения имитаций яиц из различных материалов, таких как пластик, дерево и гипс.

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сша, bloomberg, nbc, мировая экономика