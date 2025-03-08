https://1prime.ru/20250308/zakarpate-855596842.html

В Венгрии призвали Украину дать автономию Закарпатью

В Венгрии призвали Украину дать автономию Закарпатью - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Венгрии призвали Украину дать автономию Закарпатью

Автономия Закарпатья и обеспечение прав венгерского, русского и других нацменьшинств необходимы для установления мира на Украине, заявил РИА Новости... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T19:59+0300

2025-03-08T19:59+0300

2025-03-08T19:59+0300

политика

украина

закарпатье

автономия

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БЕЛГРАД, 8 мар - ПРАЙМ. Автономия Закарпатья и обеспечение прав венгерского, русского и других нацменьшинств необходимы для установления мира на Украине, заявил РИА Новости председатель правой партии "Наша Родина", депутат парламента Венгрии Ласло Тороцкаи. Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений. Тороцкаи в разговоре с агентством напомнил о Всеукраинском референдуме 1991 года, который определил независимость государства и его границы. "Тем же референдумом предусмотрена автономия Закарпатья и венгерского округа в районе Берегово, но все украинские правительства затем игнорировали этот пункт. Брюссель и бывшая администрация США во главе с Джо Байденом - лицемеры, поэтому нам нужно обеспечить права наших национальных общин и автономию Закарпатья в составе Украины. Без обеспечения прав нацменьшинств на Украине, таких как русское, венгерское и других этнических групп, мы не можем говорить о мире", - сказал РИА Новости депутат парламента Венгрии. По его словам, речь идет о 150 тысячах этнических венгров в Закарпатье, но цифра стала меньше, потому что "большинство венгерских мужчин вынуждено было выехать, чтобы не быть мобилизованными украинским режимом" на вооруженный конфликт, более чем за тысячу километров от родных мест. Он указал, что данные по числу закарпатских венгров являются более точными до 2014 года, потому что "вооруженный конфликт начался не в 2022 году, как говорит ЕС, это неправда, он начался в 2014". "Теперь они запрещают венгерским детям учиться на родном языке, разрушают наши памятники и национальные символы, например, в Мукачево проводили теракты против венгерского меньшинства и против штаб-квартиры венгерских организаций в Ужгороде. Председатель Закарпатской венгерской культурной ассоциации Ласло Брензович вынужден был бежать в Будапешт и не может вернуться, потому что его арестует СБУ и могут убить. Я тоже получал террористические угрозы не раз за прошедший год, мне присылали видео с угрожающими людьми в масках и ЕС говорит, что это борцы за демократию, это неправда", - подчеркнул лидер венгерской партии "Наша Родина". Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич ранее сказал РИА Новости, что сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей. Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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украина, закарпатье, автономия