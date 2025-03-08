https://1prime.ru/20250308/zelenskiy-855593625.html
"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе"
"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе" - 08.03.2025, ПРАЙМ
"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе"
Владимир Зеленский назвал массовую гибель украинских солдат под Курском величайшей победой - история его за это осудит. Такое мнение в социальной сети X... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T15:55+0300
2025-03-08T15:55+0300
2025-03-08T16:17+0300
политика
владимир зеленский
всу
курская область
мнение
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МОСКВА, 8 мар — МОСКВА. Владимир Зеленский назвал массовую гибель украинских солдат под Курском величайшей победой - история его за это осудит. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз."В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе, - призвал ирландский журналист. - Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой". При этом Боуз высказал убеждение, что "история накажет этого отвратительного человека за то, кем он является".Ранее в публикации западных средствах массовой информации сообщалось, что российские войска прорвали линию фронта в Курской области и продвинулись к ключевой линии снабжения ВСУ с двух направлений, в результате чего возникла угроза окружения десятков тысяч украинских военных.
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Политика, Владимир Зеленский, ВСУ, Курская область, мнение
"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе"
Журналист Боуз: Зеленский назвал массовые смерти ВСУ своей величайшей победой
МОСКВА, 8 мар — МОСКВА.
Владимир Зеленский назвал массовую гибель украинских солдат под Курском величайшей победой - история его за это осудит. Такое мнение в социальной сети X
высказал ирландский журналист Чей Боуз.
"В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе, - призвал ирландский журналист. - Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой".
При этом Боуз высказал убеждение, что "история накажет этого отвратительного человека за то, кем он является".
"Дни сочтены". Зеленского предупредили о неизбежном
Ранее в публикации западных средствах массовой информации сообщалось, что российские войска прорвали линию фронта в Курской области и продвинулись к ключевой линии снабжения ВСУ с двух направлений, в результате чего возникла угроза окружения десятков тысяч украинских военных.