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"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе" - 08.03.2025, ПРАЙМ
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"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе"
"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе" - 08.03.2025, ПРАЙМ
"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе"
Владимир Зеленский назвал массовую гибель украинских солдат под Курском величайшей победой - история его за это осудит. Такое мнение в социальной сети X... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T15:55+0300
2025-03-08T16:17+0300
политика
владимир зеленский
всу
курская область
мнение
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МОСКВА, 8 мар — МОСКВА. Владимир Зеленский назвал массовую гибель украинских солдат под Курском величайшей победой - история его за это осудит. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз."В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе, - призвал ирландский журналист. - Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой". При этом Боуз высказал убеждение, что "история накажет этого отвратительного человека за то, кем он является".Ранее в публикации западных средствах массовой информации сообщалось, что российские войска прорвали линию фронта в Курской области и продвинулись к ключевой линии снабжения ВСУ с двух направлений, в результате чего возникла угроза окружения десятков тысяч украинских военных.
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владимир зеленский, всу, курская область, мнение
Политика, Владимир Зеленский, ВСУ, Курская область, мнение
15:55 08.03.2025 (обновлено: 16:17 08.03.2025)
 
"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе"

Журналист Боуз: Зеленский назвал массовые смерти ВСУ своей величайшей победой

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 мар — МОСКВА. Владимир Зеленский назвал массовую гибель украинских солдат под Курском величайшей победой - история его за это осудит. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.
"В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе, - призвал ирландский журналист. - Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой".
При этом Боуз высказал убеждение, что "история накажет этого отвратительного человека за то, кем он является".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
"Дни сочтены". Зеленского предупредили о неизбежном
Вчера, 09:39
Ранее в публикации западных средствах массовой информации сообщалось, что российские войска прорвали линию фронта в Курской области и продвинулись к ключевой линии снабжения ВСУ с двух направлений, в результате чего возникла угроза окружения десятков тысяч украинских военных.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийВСУКурская областьмнение
 
 
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