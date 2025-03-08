https://1prime.ru/20250308/zelenskiy-855593625.html

"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе"

"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе" - 08.03.2025, ПРАЙМ

"История накажет". На Западе Зеленскому напомнили о его "величайшей победе"

Владимир Зеленский назвал массовую гибель украинских солдат под Курском величайшей победой - история его за это осудит. Такое мнение в социальной сети X... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T15:55+0300

2025-03-08T15:55+0300

2025-03-08T16:17+0300

политика

владимир зеленский

всу

курская область

мнение

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МОСКВА, 8 мар — МОСКВА. Владимир Зеленский назвал массовую гибель украинских солдат под Курском величайшей победой - история его за это осудит. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз."В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе, - призвал ирландский журналист. - Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой". При этом Боуз высказал убеждение, что "история накажет этого отвратительного человека за то, кем он является".Ранее в публикации западных средствах массовой информации сообщалось, что российские войска прорвали линию фронта в Курской области и продвинулись к ключевой линии снабжения ВСУ с двух направлений, в результате чего возникла угроза окружения десятков тысяч украинских военных.

https://1prime.ru/20250307/zelenskiy-855558193.html

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владимир зеленский, всу, курская область, мнение