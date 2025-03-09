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"Прекратить войну". Тимошенко начала борьбу за пост президента Украины
"Прекратить войну". Тимошенко начала борьбу за пост президента Украины - 09.03.2025, ПРАЙМ
"Прекратить войну". Тимошенко начала борьбу за пост президента Украины
Украине необходимо немедленно заключить мир с Российской Федерацией на справедливых условиях, призвала в соцсети бывший премьер Украины, лидер партии... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T15:45+0300
2025-03-09T15:45+0300
2025-03-09T15:47+0300
политика
юлия тимошенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Украине необходимо немедленно заключить мир с Российской Федерацией на справедливых условиях, призвала в соцсети бывший премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Таким образом она ответила на слова главы немецкой разведки Бруно Каля, накануне заявившего, что Украина должна военным путем противостоять Российской Федерации до 2030 года. По мнению Тимошенко, это ни в коем случает не отвечает интересам украинцев."Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе?" - риторически вопросила лидер "Батькивщины".Между тем экспертное сообщество и на Западе, и в России расценивает призыв к немедленному миру Тимошенко как ее включение в борьбу за кресло президента Украины. Отмечается, что совсем недавно она контактировала с представителями администрации США, рассматривающей лидера "Батькивщины" в качестве возможной замены Владимира Зеленского на посту главы государства.Ведь Белый дом недавно практически открыто, не стесняясь, начал поиск более договороспособного кандидата на замену неуступчивому нынешнему главе киевского режима. И среди возможных кандидатов назывались и Тимошенко, и бывший президент Украины Петр Порошенко*, тоже успевший несколько дней назад пообщаться с представителями американской администрации.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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юлия тимошенко, владимир зеленский, петр порошенко
Политика, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
"Прекратить войну". Тимошенко начала борьбу за пост президента Украины
Тимошенко: Украна должна немедленно заключить мир с Россией
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Украине необходимо немедленно заключить мир с Российской Федерацией на справедливых условиях, призвала в соцсети бывший премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Таким образом она ответила на слова главы немецкой разведки Бруно Каля, накануне заявившего, что Украина должна военным путем противостоять Российской Федерации до 2030 года. По мнению Тимошенко, это ни в коем случает не отвечает интересам украинцев.
"Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе?" - риторически вопросила лидер "Батькивщины".
Между тем экспертное сообщество и на Западе, и в России расценивает призыв к немедленному миру Тимошенко как ее включение в борьбу за кресло президента Украины. Отмечается, что совсем недавно она контактировала с представителями администрации США, рассматривающей лидера "Батькивщины" в качестве возможной замены Владимира Зеленского на посту главы государства.
Ведь Белый дом недавно практически открыто, не стесняясь, начал поиск более договороспособного кандидата на замену неуступчивому нынешнему главе киевского режима. И среди возможных кандидатов назывались и Тимошенко, и бывший президент Украины Петр Порошенко*, тоже успевший несколько дней назад пообщаться с представителями американской администрации.
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* Признан в РФ террористом и экстремистом.