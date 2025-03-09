Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прекратить войну". Тимошенко начала борьбу за пост президента Украины - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250309/-timoshenko-855606465.html
"Прекратить войну". Тимошенко начала борьбу за пост президента Украины
"Прекратить войну". Тимошенко начала борьбу за пост президента Украины - 09.03.2025, ПРАЙМ
"Прекратить войну". Тимошенко начала борьбу за пост президента Украины
Украине необходимо немедленно заключить мир с Российской Федерацией на справедливых условиях, призвала в соцсети бывший премьер Украины, лидер партии... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T15:45+0300
2025-03-09T15:47+0300
политика
юлия тимошенко
владимир зеленский
петр порошенко
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/00/835650029_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0b4f8b08e5eb5a0d4aa3782e98b7d2d6.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Украине необходимо немедленно заключить мир с Российской Федерацией на справедливых условиях, призвала в соцсети бывший премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Таким образом она ответила на слова главы немецкой разведки Бруно Каля, накануне заявившего, что Украина должна военным путем противостоять Российской Федерации до 2030 года. По мнению Тимошенко, это ни в коем случает не отвечает интересам украинцев."Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе?" - риторически вопросила лидер "Батькивщины".Между тем экспертное сообщество и на Западе, и в России расценивает призыв к немедленному миру Тимошенко как ее включение в борьбу за кресло президента Украины. Отмечается, что совсем недавно она контактировала с представителями администрации США, рассматривающей лидера "Батькивщины" в качестве возможной замены Владимира Зеленского на посту главы государства.Ведь Белый дом недавно практически открыто, не стесняясь, начал поиск более договороспособного кандидата на замену неуступчивому нынешнему главе киевского режима. И среди возможных кандидатов назывались и Тимошенко, и бывший президент Украины Петр Порошенко*, тоже успевший несколько дней назад пообщаться с представителями американской администрации.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://1prime.ru/20250307/rada-855562636.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/00/835650029_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_6ece6f8ebf7ea92be6fc72d95f2dacd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юлия тимошенко, владимир зеленский, петр порошенко
Политика, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
15:45 09.03.2025 (обновлено: 15:47 09.03.2025)
 
"Прекратить войну". Тимошенко начала борьбу за пост президента Украины

Тимошенко: Украна должна немедленно заключить мир с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове
Пресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Украине необходимо немедленно заключить мир с Российской Федерацией на справедливых условиях, призвала в соцсети бывший премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Таким образом она ответила на слова главы немецкой разведки Бруно Каля, накануне заявившего, что Украина должна военным путем противостоять Российской Федерации до 2030 года. По мнению Тимошенко, это ни в коем случает не отвечает интересам украинцев.
"Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе?" - риторически вопросила лидер "Батькивщины".
Между тем экспертное сообщество и на Западе, и в России расценивает призыв к немедленному миру Тимошенко как ее включение в борьбу за кресло президента Украины. Отмечается, что совсем недавно она контактировала с представителями администрации США, рассматривающей лидера "Батькивщины" в качестве возможной замены Владимира Зеленского на посту главы государства.

Ведь Белый дом недавно практически открыто, не стесняясь, начал поиск более договороспособного кандидата на замену неуступчивому нынешнему главе киевского режима. И среди возможных кандидатов назывались и Тимошенко, и бывший президент Украины Петр Порошенко*, тоже успевший несколько дней назад пообщаться с представителями американской администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
"Зеленского попытаются убрать физически". В Раде сделали жуткий прогноз
7 марта, 11:54
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
ПолитикаЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала