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Сербские аграрии пообещали на тракторах приехать в центр Белграда

Сербские аграрии пообещали на тракторах приехать в центр Белграда - 09.03.2025, ПРАЙМ

Сербские аграрии пообещали на тракторах приехать в центр Белграда

Аграрии Сербии на протесте в субботу пообещали на тракторах приехать в центр Белграда для участия в крупнейшем митинге 15 марта, чтобы поддержать студентов и... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T01:27+0300

2025-03-09T01:27+0300

2025-03-09T01:27+0300

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общество

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сербия

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 9 мар – ПРАЙМ. Аграрии Сербии на протесте в субботу пообещали на тракторах приехать в центр Белграда для участия в крупнейшем митинге 15 марта, чтобы поддержать студентов и сторонников оппозиции, которые протестуют с 1 ноября после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В субботу протестные акции и шествия состоялись в ряде городов Сербии и на нескольких местах в Белграде. Основной протест под девизом "Студенты плечом к плечу с рабочими" был назначен на 18.30 (20.30) на площади Республики в центре Белграда. Полиция поставила заслон из микроавтобусов и оцепила его кордоном в шлемах и щитах при въезде на Бранков мост, ведущий из Нови-Београда в центр города и остановила десяток тракторов на круговой развязке у моста. Толпа протестующих собралась перед кордоном полиции, демонстранты шумели, свистели и дули в вувузелы, но полиция не пропустила технику. "На этот раз получилось вот так, но знайте, что 15 марта трактора будут в центре Белграда. Трактор – не танк, но орудие, которым мы строим и защищаем нашу землю. Когда мы отправились сюда, нам сказали, что опасно, чтобы трактор был в центре Белграда. Не знаю, какую они видят в тракторе опасность. Мы приехали поддержать наших студентов, нашу молодежь", - заявил в мегафон один из аграриев из поселка Банатско Ново-Село. После импровизированного митинга и аплодисментов аграриям, которые уехали с флагами на тракторах, собравшиеся разошлись около 21.40 (23.40 мск), акция прошла без инцидентов. Полиция затем сняла оцепление. В минувшую пятницу учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новая крупнейшая акция запланирована 15 марта в Белграде. Президент страны Александр Вучич заявил в пятницу, что ожидает попыток радикализации протестов. Скупщина (парламент) Сербии приняла в четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

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общество , белград, сербия, запад, александр вучич