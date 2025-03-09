https://1prime.ru/20250309/aktivisty-855602775.html

В США призвали протестующих доказать поддержку Украины на фронте

В США призвали протестующих доказать поддержку Украины на фронте - 09.03.2025, ПРАЙМ

В США призвали протестующих доказать поддержку Украины на фронте

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что проукраинские активисты, которые докучали вице-президенту США Джей Ди | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T10:59+0300

2025-03-09T10:59+0300

2025-03-09T10:59+0300

джей ди вэнс

сша

украина

киев

протесты

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что проукраинские активисты, которые докучали вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и напугали его трехлетнюю дочь во время прогулки, должны отправиться на фронт на Украине, если они действительно поддерживают Киев.Ранее вице-президент рассказал, что группа проукраинских демонстрантов напугала его маленькую дочь во время прогулки. По словам Вэнса, он согласился поговорить с протестующими, при условии, что они оставят ребенка в покое, и почти все их них с этим согласились.Грин в своем аккаунте в социальной сети X отметила, что, по ее мнению, активисты должны лично отправиться в зону конфликта и доказать свою поддержку Киеву не только словами, но и собственными средствами и жизнями.Ранее Вэнс опроверг слухи о том, что он якобы срочно покинул вместе с семьей горнолыжный курорт в штате Вермонт из-за протестов в поддержку Украины. Он пояснил, что они просто выбрали другой отель, чтобы провести время с детьми в более спокойной обстановке.

https://1prime.ru/20250309/mask-855601965.html

сша

украина

киев

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джей ди вэнс, сша, украина, киев, протесты