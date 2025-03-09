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В США призвали протестующих доказать поддержку Украины на фронте - 09.03.2025, ПРАЙМ
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В США призвали протестующих доказать поддержку Украины на фронте
В США призвали протестующих доказать поддержку Украины на фронте - 09.03.2025, ПРАЙМ
В США призвали протестующих доказать поддержку Украины на фронте
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что проукраинские активисты, которые докучали вице-президенту США Джей Ди | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T10:59+0300
2025-03-09T10:59+0300
джей ди вэнс
сша
украина
киев
протесты
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что проукраинские активисты, которые докучали вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и напугали его трехлетнюю дочь во время прогулки, должны отправиться на фронт на Украине, если они действительно поддерживают Киев.Ранее вице-президент рассказал, что группа проукраинских демонстрантов напугала его маленькую дочь во время прогулки. По словам Вэнса, он согласился поговорить с протестующими, при условии, что они оставят ребенка в покое, и почти все их них с этим согласились.Грин в своем аккаунте в социальной сети X отметила, что, по ее мнению, активисты должны лично отправиться в зону конфликта и доказать свою поддержку Киеву не только словами, но и собственными средствами и жизнями.Ранее Вэнс опроверг слухи о том, что он якобы срочно покинул вместе с семьей горнолыжный курорт в штате Вермонт из-за протестов в поддержку Украины. Он пояснил, что они просто выбрали другой отель, чтобы провести время с детьми в более спокойной обстановке.
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джей ди вэнс, сша, украина, киев, протесты
Джей Ди Вэнс, США, УКРАИНА, Киев, протесты
10:59 09.03.2025
 
В США призвали протестующих доказать поддержку Украины на фронте

Конгрессвумен Грин: сторонники Киева должны отправиться на фронт в ряды ВСУ

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что проукраинские активисты, которые докучали вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и напугали его трехлетнюю дочь во время прогулки, должны отправиться на фронт на Украине, если они действительно поддерживают Киев.
Ранее вице-президент рассказал, что группа проукраинских демонстрантов напугала его маленькую дочь во время прогулки. По словам Вэнса, он согласился поговорить с протестующими, при условии, что они оставят ребенка в покое, и почти все их них с этим согласились.
Грин в своем аккаунте в социальной сети X отметила, что, по ее мнению, активисты должны лично отправиться в зону конфликта и доказать свою поддержку Киеву не только словами, но и собственными средствами и жизнями.
Ранее Вэнс опроверг слухи о том, что он якобы срочно покинул вместе с семьей горнолыжный курорт в штате Вермонт из-за протестов в поддержку Украины. Он пояснил, что они просто выбрали другой отель, чтобы провести время с детьми в более спокойной обстановке.
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Джей Ди ВэнсСШАУКРАИНАКиевпротесты
 
 
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