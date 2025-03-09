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В Ростовской области отразили атаку беспилотника
В Ростовской области отразили атаку беспилотника - 09.03.2025, ПРАЙМ
В Ростовской области отразили атаку беспилотника
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T07:49+0300
2025-03-09T07:49+0300
2025-03-09T07:49+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах", - написал он.
Слюсарь добавил, что, по оперативным данным, пострадавших нет.
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россия, общество , москва, ростовская область
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Ростовская область
В Ростовской области отразили атаку беспилотника
Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах", - написал он.
Слюсарь добавил, что, по оперативным данным, пострадавших нет.