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В Ростовской области отразили атаку беспилотника

В Ростовской области отразили атаку беспилотника - 09.03.2025, ПРАЙМ

В Ростовской области отразили атаку беспилотника

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T07:49+0300

2025-03-09T07:49+0300

2025-03-09T07:49+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах", - написал он. Слюсарь добавил, что, по оперативным данным, пострадавших нет.

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