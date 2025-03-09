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Австралийские СМИ сообщили об отключении света из-за циклона
Австралийские СМИ сообщили об отключении света из-за циклона - 09.03.2025, ПРАЙМ
Австралийские СМИ сообщили об отключении света из-за циклона
Более 350 тысяч домов в Австралии остаются без света из-за циклона "Альфред", сообщает телеканал ABC. | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T10:06+0300
2025-03-09T10:06+0300
2025-03-09T10:06+0300
происшествия
австралия
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свет
циклон
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Более 350 тысяч домов в Австралии остаются без света из-за циклона "Альфред", сообщает телеканал ABC. "По словам премьер-министра штата, в Квинсленде из-за циклона "Альфред" без электричества остались около 350 тысяч домов и предприятий", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, как отмечает портал News.com.au, на севере штата Новый Южный Уэльс, также затронутого циклоном, без света остаются 16 тысяч домов. Ранее в государственном метеобюро Австралии (BoM) сообщили, что тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья страны в пятницу утром. К утру субботы циклон ослабел и был классифицирован как минимальный. Тем не менее, стихия по-прежнему представляет опасность для населения, прогнозируются проливные дожди и наводнения.
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австралия, электричество, свет, циклон
Происшествия, АВСТРАЛИЯ, электричество, свет, циклон
Австралийские СМИ сообщили об отключении света из-за циклона
ABC: из-за циклона "Альфред" австралийские дома и предприятия остались без света
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Более 350 тысяч домов в Австралии остаются без света из-за циклона "Альфред", сообщает телеканал ABC.
"По словам премьер-министра штата, в Квинсленде из-за циклона "Альфред" без электричества остались около 350 тысяч домов и предприятий", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, как отмечает портал News.com.au, на севере штата Новый Южный Уэльс, также затронутого циклоном, без света остаются 16 тысяч домов.
Ранее в государственном метеобюро Австралии (BoM) сообщили, что тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья страны в пятницу утром. К утру субботы циклон ослабел и был классифицирован как минимальный. Тем не менее, стихия по-прежнему представляет опасность для населения, прогнозируются проливные дожди и наводнения.
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