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Перевооружение ЕС наткнулось на препятствия со стороны банков

Перевооружение ЕС наткнулось на препятствия со стороны банков - 09.03.2025, ПРАЙМ

Перевооружение ЕС наткнулось на препятствия со стороны банков

Европа столкнулась с последствиями политики наращивания вооружения в виде препятствий со стороны банков, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T16:56+0300

2025-03-09T16:56+0300

2025-03-09T16:58+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Европа столкнулась с последствиями политики наращивания вооружения в виде препятствий со стороны банков, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей сферы.Как сообщает соучредитель компании, производящей беспилотники, многие оборонные фирмы столкнулись с проблемой в виде невозможности открытия банковского счета."На рабочем уровне сотрудники банка скажут: "Конечно, мы должны профинансировать этот оборонный проект". Но затем сделка блокируется, поскольку она противоречит каким-то внутренним правилам", - цитирует Bloomberg соучредителя компании.По мнению агентства, стремление Европы помочь Владимиру Зеленскому и Украине застало врасплох местные банки, поскольку они не разделяют эту политику. Финансовые организации придерживаются принципов ESG, согласно которым производители оружия рассматриваются как "акции греха", поясняет Bloomberg.ESG — Environmental, Social, and Corporate Governance — это набор стандартов деятельности компании, используемый инвесторами для проверки потенциальных инвестиций. Так, например, экологические критерии определяют, как компания выступает в роли охраны природы, а социальные исследуют, как компания управляет отношениями с сотрудниками, а также поставщиками и клиентами.Россия называла поставки вооружений Украине помехой урегулированию конфликта, а также отмечала, что поставки напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, являясь "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины будут законной целью для России. Кроме того, по его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только за счет поставок оружия на Украину, но и посредством подготовки кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле неоднократно заявляли, что дальнейшее спонсирование Украины со стороны Запада лишь препятствует переговорам и в будущем будет иметь негативный эффект.

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европа, украина, владимир зеленский, нато, финансы, сергей лавров, мид рф