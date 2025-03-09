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СМИ: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве
СМИ: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве - 09.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве
Представители скандинавских стран, в том числе Дании, контролируют работу всех судостроительных предприятий в украинском Николаеве, сообщили РИА Новости в... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T07:46+0300
2025-03-09T07:46+0300
2025-03-09T07:46+0300
промышленность
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Представители скандинавских стран, в том числе Дании, контролируют работу всех судостроительных предприятий в украинском Николаеве, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много", - сообщил источник.
Также, по словам источника, представители скандинавского бизнеса интересуются советскими разработками, планируя использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам.
"Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", - добавил подпольщик.
Ранее РИА Новости сообщили в подполье, что иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб.
"Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина". Они интересовались его состоянием и устройством", - уточнили в подполье.
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промышленность, бизнес, москва, дания, украина
Промышленность, Бизнес, Экономика, МОСКВА, ДАНИЯ, УКРАИНА
СМИ: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве
Подполье: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Представители скандинавских стран, в том числе Дании, контролируют работу всех судостроительных предприятий в украинском Николаеве, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много", - сообщил источник.
Также, по словам источника, представители скандинавского бизнеса интересуются советскими разработками, планируя использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам.
"Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", - добавил подпольщик.
Ранее РИА Новости сообщили в подполье, что иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб.
"Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина". Они интересовались его состоянием и устройством", - уточнили в подполье.