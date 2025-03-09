Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250309/datchane-855600782.html
СМИ: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве
СМИ: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве - 09.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве
Представители скандинавских стран, в том числе Дании, контролируют работу всех судостроительных предприятий в украинском Николаеве, сообщили РИА Новости в... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T07:46+0300
2025-03-09T07:46+0300
промышленность
бизнес
экономика
москва
дания
украина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855600782.jpg?1741495586
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Представители скандинавских стран, в том числе Дании, контролируют работу всех судостроительных предприятий в украинском Николаеве, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много", - сообщил источник. Также, по словам источника, представители скандинавского бизнеса интересуются советскими разработками, планируя использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам. "Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", - добавил подпольщик. Ранее РИА Новости сообщили в подполье, что иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб. "Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина". Они интересовались его состоянием и устройством", - уточнили в подполье.
москва
дания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, москва, дания, украина
Промышленность, Бизнес, Экономика, МОСКВА, ДАНИЯ, УКРАИНА
07:46 09.03.2025
 
СМИ: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве

Подполье: датчане контролируют все судостроительные предприятия в Николаеве

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Представители скандинавских стран, в том числе Дании, контролируют работу всех судостроительных предприятий в украинском Николаеве, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много", - сообщил источник.
Также, по словам источника, представители скандинавского бизнеса интересуются советскими разработками, планируя использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам.
"Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", - добавил подпольщик.
Ранее РИА Новости сообщили в подполье, что иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб.
"Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина". Они интересовались его состоянием и устройством", - уточнили в подполье.
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесМОСКВАДАНИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала