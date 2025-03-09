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Трамп обижает доллар почем зря. Рублю приготовиться - 09.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп обижает доллар почем зря. Рублю приготовиться
Трамп обижает доллар почем зря. Рублю приготовиться - 09.03.2025, ПРАЙМ
Трамп обижает доллар почем зря. Рублю приготовиться
Ситуация с падением доллара вопреки привычному росту во время геополитической нестабильности имеет несколько объяснений. | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T05:05+0300
2025-03-09T05:05+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
рынки
дональд трамп
доллар
реальный эффективный курс рубля
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855563114.jpg?1741485904
МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Ситуация с падением доллара вопреки привычному росту во время геополитической нестабильности имеет несколько объяснений.Во-первых, состояние американской экономики находится под инерционным давлением экономической доктрины, характеризуемой высокими прогрессивными налогами, которые особенно сильно бьют по состоятельным американцам и вредят инвестиционной активности. Достаточно привести в качестве примера налог на нереализованную прибыль от инвестиций, представляющий собой обязательство уплачивать ежегодный налог с "бумажных прибылей", то есть, с курсовых разниц. Подобное не идет на пользу ни доллару, ни американскому фондовому рынку.Говоря о текущем нисходящем тренде доллара, которой трудно назвать "распродажами", прежде всего, давайте определимся с базовыми понятиями. Индекс доллара против корзины из шести основных валют (DXY) в настоящий момент находится на уровне 104, что нельзя назвать низкой отметкой по сравнению, например, с концом 2020 ‒ началом 2021 годов, когда его значение находилось вблизи 90. Правильнее было бы говорить, что предыдущая администрация Белого дома уделяла мало внимания рынкам и экономике, дав возможность Федрезерву путём длинной череды повышения ключевой процентной ставки поднять курс доллара до крайне некомфортных для экономики США уровней вблизи отметок 108-110. Здесь сыграл классический механизм керри-трейд, когда стабильная валюта с наивысшим уровнем процентных ставок притягивает к себе капиталы со всего мира. Но для экономики США такое положение вещей было отнюдь не выигрышным, поскольку эскалация процентных ставок повышала нагрузку на американский бюджет и выплату внешнего долга, одновременно сжимая инвестиции.Инвесторы с нетерпением ждут, когда фокус внимания Дональда Трампа обратится на фискальную политику предыдущей администрации ‒ в частности, когда он начнёт снижать налоги, что должно вернуть инвесторов на биржи и в венчурные инвестиции. Однако пока новая администрация Белого дома выглядит слишком занятой политико-административными вопросами, то есть, создаётся впечатление, что до всего прочего просто "не дошли руки".С точки зрения политики Трампа, направленной на повышение конкурентоспособности товаров, производимых в США, я склоняюсь к мнению, что доллар при Трампе не должен быть очень сильным, поскольку слишком дорогой доллар затруднит и без того хромающий спрос на дорогие американские товары за рубежом.Имея в виду все вышесказанное, в отношении рубля формируются позитивные ожидания в случае разрешения политических разногласий между США и Российской Федерацией и частичной отмены действующих экономических санкций. Кроме того, монетарная политика ЦБ РФ, напрямую зависящая от инфляции и экономического роста, может внести существенные коррективы в стоимость американской валюты к рублю, ровно как и стоимость нефти на мировом рынке.Таким образом, при позитивном развитии ситуации мы вполне можем увидеть дополнительное укрепление рубля в текущем году.Автор - Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС
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Евгений Бабошкин
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Евгений Бабошкин
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, рынки, дональд трамп, доллар, реальный эффективный курс рубля, доллар сша
Мнения аналитиков, Мировая экономика, Рынки, Дональд Трамп, доллар, реальный эффективный курс рубля, Доллар США
05:05 09.03.2025
 
Трамп обижает доллар почем зря. Рублю приготовиться

Экономист Бабошкин: Трампу выгоден дешевый доллар, а это на пользу рублю

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Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС
Евгений Бабошкин
Руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Ситуация с падением доллара вопреки привычному росту во время геополитической нестабильности имеет несколько объяснений.
Во-первых, состояние американской экономики находится под инерционным давлением экономической доктрины, характеризуемой высокими прогрессивными налогами, которые особенно сильно бьют по состоятельным американцам и вредят инвестиционной активности. Достаточно привести в качестве примера налог на нереализованную прибыль от инвестиций, представляющий собой обязательство уплачивать ежегодный налог с "бумажных прибылей", то есть, с курсовых разниц. Подобное не идет на пользу ни доллару, ни американскому фондовому рынку.
Говоря о текущем нисходящем тренде доллара, которой трудно назвать "распродажами", прежде всего, давайте определимся с базовыми понятиями. Индекс доллара против корзины из шести основных валют (DXY) в настоящий момент находится на уровне 104, что нельзя назвать низкой отметкой по сравнению, например, с концом 2020 ‒ началом 2021 годов, когда его значение находилось вблизи 90. Правильнее было бы говорить, что предыдущая администрация Белого дома уделяла мало внимания рынкам и экономике, дав возможность Федрезерву путём длинной череды повышения ключевой процентной ставки поднять курс доллара до крайне некомфортных для экономики США уровней вблизи отметок 108-110. Здесь сыграл классический механизм керри-трейд, когда стабильная валюта с наивысшим уровнем процентных ставок притягивает к себе капиталы со всего мира. Но для экономики США такое положение вещей было отнюдь не выигрышным, поскольку эскалация процентных ставок повышала нагрузку на американский бюджет и выплату внешнего долга, одновременно сжимая инвестиции.
Инвесторы с нетерпением ждут, когда фокус внимания Дональда Трампа обратится на фискальную политику предыдущей администрации ‒ в частности, когда он начнёт снижать налоги, что должно вернуть инвесторов на биржи и в венчурные инвестиции. Однако пока новая администрация Белого дома выглядит слишком занятой политико-административными вопросами, то есть, создаётся впечатление, что до всего прочего просто "не дошли руки".
С точки зрения политики Трампа, направленной на повышение конкурентоспособности товаров, производимых в США, я склоняюсь к мнению, что доллар при Трампе не должен быть очень сильным, поскольку слишком дорогой доллар затруднит и без того хромающий спрос на дорогие американские товары за рубежом.
Имея в виду все вышесказанное, в отношении рубля формируются позитивные ожидания в случае разрешения политических разногласий между США и Российской Федерацией и частичной отмены действующих экономических санкций. Кроме того, монетарная политика ЦБ РФ, напрямую зависящая от инфляции и экономического роста, может внести существенные коррективы в стоимость американской валюты к рублю, ровно как и стоимость нефти на мировом рынке.
Таким образом, при позитивном развитии ситуации мы вполне можем увидеть дополнительное укрепление рубля в текущем году.
Автор - Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС

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