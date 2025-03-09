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Трамп обижает доллар почем зря. Рублю приготовиться

Трамп обижает доллар почем зря. Рублю приготовиться - 09.03.2025, ПРАЙМ

Трамп обижает доллар почем зря. Рублю приготовиться

Ситуация с падением доллара вопреки привычному росту во время геополитической нестабильности имеет несколько объяснений. | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T05:05+0300

2025-03-09T05:05+0300

2025-03-09T05:05+0300

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Ситуация с падением доллара вопреки привычному росту во время геополитической нестабильности имеет несколько объяснений.Во-первых, состояние американской экономики находится под инерционным давлением экономической доктрины, характеризуемой высокими прогрессивными налогами, которые особенно сильно бьют по состоятельным американцам и вредят инвестиционной активности. Достаточно привести в качестве примера налог на нереализованную прибыль от инвестиций, представляющий собой обязательство уплачивать ежегодный налог с "бумажных прибылей", то есть, с курсовых разниц. Подобное не идет на пользу ни доллару, ни американскому фондовому рынку.Говоря о текущем нисходящем тренде доллара, которой трудно назвать "распродажами", прежде всего, давайте определимся с базовыми понятиями. Индекс доллара против корзины из шести основных валют (DXY) в настоящий момент находится на уровне 104, что нельзя назвать низкой отметкой по сравнению, например, с концом 2020 ‒ началом 2021 годов, когда его значение находилось вблизи 90. Правильнее было бы говорить, что предыдущая администрация Белого дома уделяла мало внимания рынкам и экономике, дав возможность Федрезерву путём длинной череды повышения ключевой процентной ставки поднять курс доллара до крайне некомфортных для экономики США уровней вблизи отметок 108-110. Здесь сыграл классический механизм керри-трейд, когда стабильная валюта с наивысшим уровнем процентных ставок притягивает к себе капиталы со всего мира. Но для экономики США такое положение вещей было отнюдь не выигрышным, поскольку эскалация процентных ставок повышала нагрузку на американский бюджет и выплату внешнего долга, одновременно сжимая инвестиции.Инвесторы с нетерпением ждут, когда фокус внимания Дональда Трампа обратится на фискальную политику предыдущей администрации ‒ в частности, когда он начнёт снижать налоги, что должно вернуть инвесторов на биржи и в венчурные инвестиции. Однако пока новая администрация Белого дома выглядит слишком занятой политико-административными вопросами, то есть, создаётся впечатление, что до всего прочего просто "не дошли руки".С точки зрения политики Трампа, направленной на повышение конкурентоспособности товаров, производимых в США, я склоняюсь к мнению, что доллар при Трампе не должен быть очень сильным, поскольку слишком дорогой доллар затруднит и без того хромающий спрос на дорогие американские товары за рубежом.Имея в виду все вышесказанное, в отношении рубля формируются позитивные ожидания в случае разрешения политических разногласий между США и Российской Федерацией и частичной отмены действующих экономических санкций. Кроме того, монетарная политика ЦБ РФ, напрямую зависящая от инфляции и экономического роста, может внести существенные коррективы в стоимость американской валюты к рублю, ровно как и стоимость нефти на мировом рынке.Таким образом, при позитивном развитии ситуации мы вполне можем увидеть дополнительное укрепление рубля в текущем году.Автор - Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС

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Евгений Бабошкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/07/855562968_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_b21bc070682c45fc27b93515a94a546e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Бабошкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/07/855562968_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_b21bc070682c45fc27b93515a94a546e.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, рынки, дональд трамп, доллар, реальный эффективный курс рубля, доллар сша