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В Думе пригрозили Франции отсроченным наказанием - 09.03.2025, ПРАЙМ
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В Думе пригрозили Франции отсроченным наказанием
В Думе пригрозили Франции отсроченным наказанием - 09.03.2025, ПРАЙМ
В Думе пригрозили Франции отсроченным наказанием
Решением передать Украине военную помощь за счет доходов от замороженных российских активов Франция обрекла себя на отсроченное наказание, так как теперь другие | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T17:08+0300
2025-03-09T17:08+0300
политика
дума
франция
украина
вооружение
замороженные российские активы
париж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Решением передать Украине военную помощь за счет доходов от замороженных российских активов Франция обрекла себя на отсроченное наказание, так как теперь другие вкладчики задумаются о том, стоит ли держать в Европе свои сбережения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов, сообщил ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню. "Чужие деньги тратить легко, особенно когда они украденные, но и здесь есть фактор отсроченного наказания, другие вкладчики теперь задумаются о том, стоит ли держать в Европе свои сбережения", - сказал Белик РИА Новости. Он отметил, что Франция фактически залезла в "чужой карман", ведь свои деньги ближе к сердцу. "Отдавать кровные на Украину официальный Париж не торопится, а значит не верит в успех сомнительных украинских обещаний о скорой победе над Россией. Отношение к деньгам у Запада всегда было трепетное - если дают деньги, значит верят в успех", - подчеркнул Белик. По его словам, так было с русской эмиграцией после 1917 года, когда сначала содержали, а когда поняли, что те не победят - финансовый кран перекрыли. "Так что (Владимир - ред.) Зеленский получил тревожный сигнал. Франция рассчитывается чужими деньгами, чтоб в случае чего убытков не понести", - добавил депутат.
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дума, франция, украина, вооружение, замороженные российские активы, париж
Политика, Дума, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, вооружение, замороженные российские активы, Париж
17:08 09.03.2025
 
В Думе пригрозили Франции отсроченным наказанием

Белик: Францию ждет наказание за помощь Украине за счет российских активов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Решением передать Украине военную помощь за счет доходов от замороженных российских активов Франция обрекла себя на отсроченное наказание, так как теперь другие вкладчики задумаются о том, стоит ли держать в Европе свои сбережения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов, сообщил ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню.
"Чужие деньги тратить легко, особенно когда они украденные, но и здесь есть фактор отсроченного наказания, другие вкладчики теперь задумаются о том, стоит ли держать в Европе свои сбережения", - сказал Белик РИА Новости.
Он отметил, что Франция фактически залезла в "чужой карман", ведь свои деньги ближе к сердцу.
"Отдавать кровные на Украину официальный Париж не торопится, а значит не верит в успех сомнительных украинских обещаний о скорой победе над Россией. Отношение к деньгам у Запада всегда было трепетное - если дают деньги, значит верят в успех", - подчеркнул Белик.
По его словам, так было с русской эмиграцией после 1917 года, когда сначала содержали, а когда поняли, что те не победят - финансовый кран перекрыли.
"Так что (Владимир - ред.) Зеленский получил тревожный сигнал. Франция рассчитывается чужими деньгами, чтоб в случае чего убытков не понести", - добавил депутат.
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ПолитикаДумаФРАНЦИЯУКРАИНАвооружениезамороженные российские активыПариж
 
 
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