https://1prime.ru/20250309/dzheordzhesku-855609402.html

ЦИК Румынии решил отклонить кандидатуру Джеорджеску, сообщил Digi24

ЦИК Румынии решил отклонить кандидатуру Джеорджеску, сообщил Digi24 - 09.03.2025, ПРАЙМ

ЦИК Румынии решил отклонить кандидатуру Джеорджеску, сообщил Digi24

Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на президентских выборах, сообщают источники телеканала Digi24. | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T21:19+0300

2025-03-09T21:19+0300

2025-03-09T21:19+0300

политика

румыния

цик

кэлин джеорджеску

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КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на президентских выборах, сообщают источники телеканала Digi24. Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против этой регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатов только после решения КС. "По данным источников Digi24, Центральное избирательное бюро приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на президентских выборах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По информации СМИ, за утверждение кандидатуры проголосовали четыре члена Центрального избирательного бюро, против — десять. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://1prime.ru/20250308/dzheordzhesku-855595488.html

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румыния, цик, кэлин джеорджеску