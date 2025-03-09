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Сторонники Джорджеску взломали ограждения у здания ЦИК Румынии - 09.03.2025, ПРАЙМ
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Сторонники Джорджеску взломали ограждения у здания ЦИК Румынии
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у здания ЦИК Румынии - 09.03.2025, ПРАЙМ
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у здания ЦИК Румынии
Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро Румынии, узнав о решении отклонить заявку выдвинувшего свою кандидатуру на пост... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T21:58+0300
2025-03-09T22:25+0300
происшествия
румыния
цик
кэлин джеорджеску
митинг
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КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро Румынии, узнав о решении отклонить заявку выдвинувшего свою кандидатуру на пост президента страны Кэлина Джеорджеску, но полиция вернула защитные сооружения на место, сообщает телеканал Digi24. Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против его регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатов только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах. "Несколько сторонников Джеорджеску, узнав об этом решении, взломали ограждения, установленные жандармами перед зданием ЦИК. Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
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румыния, цик, кэлин джеорджеску, митинг
Происшествия, РУМЫНИЯ, ЦИК, Кэлин Джеорджеску, митинг
21:58 09.03.2025 (обновлено: 22:25 09.03.2025)
 
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у здания ЦИК Румынии

Digi24: сторонники Джеорджеску сломали ограждения у здания ЦИК Румынии

© CC BY 2.0 / Aleksander DragnesЗдание румынского парламента, Бухарест
Здание румынского парламента, Бухарест - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© CC BY 2.0 / Aleksander Dragnes
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КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро Румынии, узнав о решении отклонить заявку выдвинувшего свою кандидатуру на пост президента страны Кэлина Джеорджеску, но полиция вернула защитные сооружения на место, сообщает телеканал Digi24.
Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против его регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатов только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах.
"Несколько сторонников Джеорджеску, узнав об этом решении, взломали ограждения, установленные жандармами перед зданием ЦИК. Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Румыния открывает земельный рынок
ЦИК Румынии решил отклонить кандидатуру Джеорджеску, сообщил Digi24
21:19
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
 
ПроисшествияРУМЫНИЯЦИККэлин Джеорджескумитинг
 
 
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