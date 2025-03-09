https://1prime.ru/20250309/dzheordzhesku-855609805.html
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у здания ЦИК Румынии
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у здания ЦИК Румынии - 09.03.2025, ПРАЙМ
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у здания ЦИК Румынии
Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро Румынии, узнав о решении отклонить заявку выдвинувшего свою кандидатуру на пост... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T21:58+0300
2025-03-09T21:58+0300
2025-03-09T22:25+0300
происшествия
румыния
цик
кэлин джеорджеску
митинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/41/841394100_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0889afa1c7d2ae369b7278e06e364ac9.jpg
КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро Румынии, узнав о решении отклонить заявку выдвинувшего свою кандидатуру на пост президента страны Кэлина Джеорджеску, но полиция вернула защитные сооружения на место, сообщает телеканал Digi24. Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против его регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатов только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах. "Несколько сторонников Джеорджеску, узнав об этом решении, взломали ограждения, установленные жандармами перед зданием ЦИК. Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
https://1prime.ru/20250309/dzheordzhesku-855609402.html
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/41/841394100_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d7ed09c7864054930170e8e69424385b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, цик, кэлин джеорджеску, митинг
Происшествия, РУМЫНИЯ, ЦИК, Кэлин Джеорджеску, митинг
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у здания ЦИК Румынии
Digi24: сторонники Джеорджеску сломали ограждения у здания ЦИК Румынии
КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро Румынии, узнав о решении отклонить заявку выдвинувшего свою кандидатуру на пост президента страны Кэлина Джеорджеску, но полиция вернула защитные сооружения на место, сообщает телеканал Digi24.
Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против его регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатов только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах.
"Несколько сторонников Джеорджеску, узнав об этом решении, взломали ограждения, установленные жандармами перед зданием ЦИК. Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
ЦИК Румынии решил отклонить кандидатуру Джеорджеску, сообщил Digi24
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.