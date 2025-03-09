Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250309/evrosoyuz-855605563.html
Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности
Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности - 09.03.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T14:48+0300
2025-03-09T14:48+0300
вооружения
ек
урсула фон дер ляйен
ес
брюссель
оборона
безопасность
заседание
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/90/842529075_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_4d60bb4e8f3e7bf0412c43dc80a29399.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам безопасности, а также отметила, что в будущем планирует сделать подобные заседания регулярными.Как сообщила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, регулярные заседания коллегии европейских комиссаров по безопасности позволят держать членов коллегии в курсе последних событий в области внутренней и внешней безопасности. Помимо этого, на встречах будут освещаться вопросы обороны, кибербезопасности, иностранного вмешательства и торговли. Глава ЕК назвала такие встречи необходимыми для достижения "коллективной безопасности".Также она заявила, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро способен превратить Евросоюз в "оборонный союз".Фон дер Ляйен ранее неоднократно выступала с предложениями об усилении роли европейских институтов в обороне и безопасности несмотря на то, что эти вопросы входят в компетенцию национальных правительств государств-членов ЕС, а не брюссельской бюрократии. Ранее глава ЕК выступала с предложением привлечь в ближайшие четыре года в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро и позволить странам ЕС высвободить еще около 650 миллиардов евро для наращивания закупок в сфере обороны и дальнейшего развития оборонной промышленности стран.
https://1prime.ru/20250307/rynok-855574888.html
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/90/842529075_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ef8d224048f77b738f4826234732bd4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ек, урсула фон дер ляйен, ес, брюссель, оборона, безопасность, заседание
Вооружения, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Брюссель, оборона, безопасность, заседание
14:48 09.03.2025
 
Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности

Фон дер Ляйен: новый оборонный пакет сделает из ЕС "оборонный союз"

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам безопасности, а также отметила, что в будущем планирует сделать подобные заседания регулярными.
Как сообщила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, регулярные заседания коллегии европейских комиссаров по безопасности позволят держать членов коллегии в курсе последних событий в области внутренней и внешней безопасности.
Помимо этого, на встречах будут освещаться вопросы обороны, кибербезопасности, иностранного вмешательства и торговли. Глава ЕК назвала такие встречи необходимыми для достижения "коллективной безопасности".
Также она заявила, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро способен превратить Евросоюз в "оборонный союз".
Фон дер Ляйен ранее неоднократно выступала с предложениями об усилении роли европейских институтов в обороне и безопасности несмотря на то, что эти вопросы входят в компетенцию национальных правительств государств-членов ЕС, а не брюссельской бюрократии.
Ранее глава ЕК выступала с предложением привлечь в ближайшие четыре года в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро и позволить странам ЕС высвободить еще около 650 миллиардов евро для наращивания закупок в сфере обороны и дальнейшего развития оборонной промышленности стран.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Глава ЕК готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку ЕС
7 марта, 16:57
 
ВооруженияЕКУрсула фон дер ЛяйенЕСБрюссельоборонабезопасностьзаседание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала