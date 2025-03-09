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Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности
Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности - 09.03.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T14:48+0300
2025-03-09T14:48+0300
2025-03-09T14:48+0300
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам безопасности, а также отметила, что в будущем планирует сделать подобные заседания регулярными.Как сообщила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, регулярные заседания коллегии европейских комиссаров по безопасности позволят держать членов коллегии в курсе последних событий в области внутренней и внешней безопасности. Помимо этого, на встречах будут освещаться вопросы обороны, кибербезопасности, иностранного вмешательства и торговли. Глава ЕК назвала такие встречи необходимыми для достижения "коллективной безопасности".Также она заявила, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро способен превратить Евросоюз в "оборонный союз".Фон дер Ляйен ранее неоднократно выступала с предложениями об усилении роли европейских институтов в обороне и безопасности несмотря на то, что эти вопросы входят в компетенцию национальных правительств государств-членов ЕС, а не брюссельской бюрократии. Ранее глава ЕК выступала с предложением привлечь в ближайшие четыре года в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро и позволить странам ЕС высвободить еще около 650 миллиардов евро для наращивания закупок в сфере обороны и дальнейшего развития оборонной промышленности стран.
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ек, урсула фон дер ляйен, ес, брюссель, оборона, безопасность, заседание
Вооружения, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Брюссель, оборона, безопасность, заседание
Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности
Фон дер Ляйен: новый оборонный пакет сделает из ЕС "оборонный союз"
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам безопасности, а также отметила, что в будущем планирует сделать подобные заседания регулярными.
Как сообщила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, регулярные заседания коллегии европейских комиссаров по безопасности позволят держать членов коллегии в курсе последних событий в области внутренней и внешней безопасности.
Помимо этого, на встречах будут освещаться вопросы обороны, кибербезопасности, иностранного вмешательства и торговли. Глава ЕК назвала такие встречи необходимыми для достижения "коллективной безопасности".
Также она заявила, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро способен превратить Евросоюз в "оборонный союз".
Фон дер Ляйен ранее неоднократно выступала с предложениями об усилении роли европейских институтов в обороне и безопасности несмотря на то, что эти вопросы входят в компетенцию национальных правительств государств-членов ЕС, а не брюссельской бюрократии.
Ранее глава ЕК выступала с предложением привлечь в ближайшие четыре года в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро и позволить странам ЕС высвободить еще около 650 миллиардов евро для наращивания закупок в сфере обороны и дальнейшего развития оборонной промышленности стран.
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