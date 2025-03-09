https://1prime.ru/20250309/evrosoyuz-855605849.html

Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия

Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия - 09.03.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T15:17+0300

2025-03-09T15:17+0300

2025-03-09T15:17+0300

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения справедливого мира". "Мы должны взять ответственность за собственную оборону… также мы должны обеспечить, чтобы Украина могла сражаться до момента, когда станет возможным достижение справедливого мира", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250309/evrosoyuz-855605563.html

украина

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ек, ес, нато, урсула фон дер ляйен, украина, брюссель