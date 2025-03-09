Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250309/evrosoyuz-855605849.html
Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия
Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия - 09.03.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T15:17+0300
2025-03-09T15:17+0300
политика
ек
ес
нато
урсула фон дер ляйен
украина
брюссель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_932f36c2aec70c2023b138c0eb36e766.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения справедливого мира". "Мы должны взять ответственность за собственную оборону… также мы должны обеспечить, чтобы Украина могла сражаться до момента, когда станет возможным достижение справедливого мира", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250309/evrosoyuz-855605563.html
украина
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_062fd71b9096c898a55dc8bba0fd8afa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ек, ес, нато, урсула фон дер ляйен, украина, брюссель
Политика, ЕК, ЕС, НАТО, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА, Брюссель
15:17 09.03.2025
 
Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия

Фон дер Ляйен: ЕС должен обеспечить Киев средствами для ведения боевых действий

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения справедливого мира".
"Мы должны взять ответственность за собственную оборону… также мы должны обеспечить, чтобы Украина могла сражаться до момента, когда станет возможным достижение справедливого мира", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности
14:48
 
ПолитикаЕКЕСНАТОУрсула фон дер ЛяйенУКРАИНАБрюссель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала