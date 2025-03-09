https://1prime.ru/20250309/evrosoyuz-855605849.html
Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия
Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия - 09.03.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T15:17+0300
2025-03-09T15:17+0300
2025-03-09T15:17+0300
политика
ек
ес
нато
урсула фон дер ляйен
украина
брюссель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_932f36c2aec70c2023b138c0eb36e766.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения справедливого мира". "Мы должны взять ответственность за собственную оборону… также мы должны обеспечить, чтобы Украина могла сражаться до момента, когда станет возможным достижение справедливого мира", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250309/evrosoyuz-855605563.html
украина
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_062fd71b9096c898a55dc8bba0fd8afa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ек, ес, нато, урсула фон дер ляйен, украина, брюссель
Политика, ЕК, ЕС, НАТО, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА, Брюссель
Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия
Фон дер Ляйен: ЕС должен обеспечить Киев средствами для ведения боевых действий
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения справедливого мира".
"Мы должны взять ответственность за собственную оборону… также мы должны обеспечить, чтобы Украина могла сражаться до момента, когда станет возможным достижение справедливого мира", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Фон дер Ляйен сообщила о проведении регулярных заседаний ЕК по безопасности