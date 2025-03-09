https://1prime.ru/20250309/f-16-855606998.html

"Жизненно важно". Стало известно о новом ударе США по Украине

"Жизненно важно". Стало известно о новом ударе США по Украине - 09.03.2025, ПРАЙМ

"Жизненно важно". Стало известно о новом ударе США по Украине

Соединенные Штаты прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине, рассказывается в публикации журнала Forbes.В частности, авторы статьи сообщают:... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T16:01+0300

2025-03-09T16:01+0300

2025-03-09T16:11+0300

политика

администрация сша

f-16

украина

поддержка

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине, рассказывается в публикации журнала Forbes.В частности, авторы статьи сообщают: "Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку радарных глушителей F-16".Вместе с тем в материале подчеркивается, что этот шаг американской администрации чреват огромными проблемами для Вооруженных сил Украины. При этом приводится мнение аналитика Дэвида Акса, отметившего, что в настоящий момент украинцы возлагают большие надежды на истребители Mirage-2000, которые Украины получает от Франции и в программировании которых, что чрезвычайно важно в сложившихся условиях, не принимают участие американские специалисты.Соединенные Штаты приостановили всю помощь Киеву с 02:00 мск вторника. Как в этой связи отметили в Пентагоне, решение о приостановке военной помощи распространяется и на те поставок вооружения, которые находились в пути на Украину.

https://1prime.ru/20250306/peregovory-855550703.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

администрация сша, f-16, украина, поддержка