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"Жизненно важно". Стало известно о новом ударе США по Украине
"Жизненно важно". Стало известно о новом ударе США по Украине - 09.03.2025, ПРАЙМ
"Жизненно важно". Стало известно о новом ударе США по Украине
Соединенные Штаты прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине, рассказывается в публикации журнала Forbes.В частности, авторы статьи сообщают:... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T16:01+0300
2025-03-09T16:01+0300
2025-03-09T16:11+0300
политика
администрация сша
f-16
украина
поддержка
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине, рассказывается в публикации журнала Forbes.В частности, авторы статьи сообщают: "Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку радарных глушителей F-16".Вместе с тем в материале подчеркивается, что этот шаг американской администрации чреват огромными проблемами для Вооруженных сил Украины. При этом приводится мнение аналитика Дэвида Акса, отметившего, что в настоящий момент украинцы возлагают большие надежды на истребители Mirage-2000, которые Украины получает от Франции и в программировании которых, что чрезвычайно важно в сложившихся условиях, не принимают участие американские специалисты.Соединенные Штаты приостановили всю помощь Киеву с 02:00 мск вторника. Как в этой связи отметили в Пентагоне, решение о приостановке военной помощи распространяется и на те поставок вооружения, которые находились в пути на Украину.
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администрация сша, f-16, украина, поддержка
Политика, администрация США, F-16, УКРАИНА, поддержка
"Жизненно важно". Стало известно о новом ударе США по Украине
Forbes: США прекратили поддержку F-16 на Украине
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Соединенные Штаты прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине, рассказывается в публикации журнала Forbes
.
В частности, авторы статьи сообщают: "Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку радарных глушителей F-16".
Вместе с тем в материале подчеркивается, что этот шаг американской администрации чреват огромными проблемами для Вооруженных сил Украины.
При этом приводится мнение аналитика Дэвида Акса, отметившего, что в настоящий момент украинцы возлагают большие надежды на истребители Mirage-2000, которые Украины получает от Франции и в программировании которых, что чрезвычайно важно в сложившихся условиях, не принимают участие американские специалисты.
Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной
Соединенные Штаты приостановили всю помощь Киеву с 02:00 мск вторника. Как в этой связи отметили в Пентагоне, решение о приостановке военной помощи распространяется и на те поставок вооружения, которые находились в пути на Украину.