https://1prime.ru/20250309/finansirovanie-855605713.html

"Истерия от бессилия". В Думе высказались о финансировании Францией Украины

"Истерия от бессилия". В Думе высказались о финансировании Францией Украины - 09.03.2025, ПРАЙМ

"Истерия от бессилия". В Думе высказались о финансировании Францией Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Франции о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушением всех норм международного... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T15:04+0300

2025-03-09T15:04+0300

2025-03-09T15:04+0300

политика

россия

госдума

вячеслав володин

франция

украина

финансирование

активы

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430820_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_4da46a6f12a9ebed3a61defbf5681889.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Франции о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушением всех норм международного права.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна готова выделить Украине вооружения и боеприпасы на 195 миллионов евро, используя доходы от замороженных российских активов."Решение французских властей о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушает все нормы международного права. Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он также предупредил, что рано или поздно Франции, как и другим государствам, в будущем придется ответить за свои действия и вернуть украденные средства.По мнению Володина, нынешние французские власти находятся в состоянии исторической амнезии, напрочь забыв о том, какую цену за победу над нацизмом заплатил мир и особенно Россия, отметив, что в наши дни, спустя 80 лет после победы Европа без стеснения финансирует неонацистов.

https://1prime.ru/20250307/britaniya-855575022.html

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, вячеслав володин, франция, украина, финансирование, активы, замороженные российские активы