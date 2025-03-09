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"Истерия от бессилия". В Думе высказались о финансировании Францией Украины - 09.03.2025, ПРАЙМ
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"Истерия от бессилия". В Думе высказались о финансировании Францией Украины
"Истерия от бессилия". В Думе высказались о финансировании Францией Украины - 09.03.2025, ПРАЙМ
"Истерия от бессилия". В Думе высказались о финансировании Францией Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Франции о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушением всех норм международного... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T15:04+0300
2025-03-09T15:04+0300
политика
россия
госдума
вячеслав володин
франция
украина
финансирование
активы
замороженные российские активы
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Франции о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушением всех норм международного права.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна готова выделить Украине вооружения и боеприпасы на 195 миллионов евро, используя доходы от замороженных российских активов."Решение французских властей о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушает все нормы международного права. Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он также предупредил, что рано или поздно Франции, как и другим государствам, в будущем придется ответить за свои действия и вернуть украденные средства.По мнению Володина, нынешние французские власти находятся в состоянии исторической амнезии, напрочь забыв о том, какую цену за победу над нацизмом заплатил мир и особенно Россия, отметив, что в наши дни, спустя 80 лет после победы Европа без стеснения финансирует неонацистов.
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россия, госдума, вячеслав володин, франция, украина, финансирование, активы, замороженные российские активы
Политика, РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, финансирование, активы, замороженные российские активы
15:04 09.03.2025
 
"Истерия от бессилия". В Думе высказались о финансировании Францией Украины

Володин: передача Францией российских активов Киеву нарушает международное право

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Франции о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушением всех норм международного права.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна готова выделить Украине вооружения и боеприпасы на 195 миллионов евро, используя доходы от замороженных российских активов.
"Решение французских властей о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушает все нормы международного права. Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он также предупредил, что рано или поздно Франции, как и другим государствам, в будущем придется ответить за свои действия и вернуть украденные средства.
По мнению Володина, нынешние французские власти находятся в состоянии исторической амнезии, напрочь забыв о том, какую цену за победу над нацизмом заплатил мир и особенно Россия, отметив, что в наши дни, спустя 80 лет после победы Европа без стеснения финансирует неонацистов.
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Володин предупредил о последствиях передачи Лондоном Киеву активов России
7 марта, 16:59
 
ПолитикаРОССИЯГосдумаВячеслав ВолодинФРАНЦИЯУКРАИНАфинансированиеактивызамороженные российские активы
 
 
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