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Франция сообщила об отправке на Украину вооружений за счет активов РФ
Франция сообщила об отправке на Украину вооружений за счет активов РФ - 09.03.2025, ПРАЙМ
Франция сообщила об отправке на Украину вооружений за счет активов РФ
Франция направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 195 миллионов евро, используя для этого проценты от замороженных российских активов, сообщил... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T12:11+0300
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вооружения
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замороженные российские активы
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ПАРИЖ, 9 мар - ПРАЙМ. Франция направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 195 миллионов евро, используя для этого проценты от замороженных российских активов, сообщил министр обороны Себастьян Лекорню.По его словам, эти средства пойдут на поставку Украине 155-мм артиллерийских снарядов, а также планирующих бомб AASM, предназначенных для вооружения переданных Киеву истребителей Mirage 2000. Лекорню добавил, что также будет ускорена передача ранее списанной военной техники, включая танки AMX-10RC и бронемашины VAB.Кроме того, Франция планирует значительно увеличить производство вооружений. Как уточнил министр, выпуск бомб AASM к 2026 году должен возрасти вдвое, а производство противотанковых ракет Akeron MP будет снова удвоено уже в следующем году. Для этого предусматривается расширение промышленного сотрудничества между такими компаниями, как Thales и EOS, а также предприятиями гражданского сектора, включая автопром. По словам Лекорню, концерн Dassault Aviation к 2026 году увеличит выпуск истребителей Rafale до 4–5 единиц в месяц вместо двух в 2024 году.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия Киеву препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины являются законной целью для российских военных. Он также отмечал, что США и НАТО фактически участвуют в конфликте, не только снабжая Киев вооружениями, но и обучая украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле подчеркивали, что продолжающиеся поставки оружия лишь усугубляют ситуацию и не способствуют мирным переговорам.
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франция, россия, украина, нато, сергей лавров, замороженные российские активы
Вооружения, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Сергей Лавров, замороженные российские активы
Франция сообщила об отправке на Украину вооружений за счет активов РФ
Лекорню: Франция выделит Украине вооружения за счет замороженных активов РФ
ПАРИЖ, 9 мар - ПРАЙМ. Франция направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 195 миллионов евро, используя для этого проценты от замороженных российских активов, сообщил министр обороны Себастьян Лекорню.
По его словам, эти средства пойдут на поставку Украине 155-мм артиллерийских снарядов, а также планирующих бомб AASM, предназначенных для вооружения переданных Киеву истребителей Mirage 2000. Лекорню добавил, что также будет ускорена передача ранее списанной военной техники, включая танки AMX-10RC и бронемашины VAB.
Кроме того, Франция планирует значительно увеличить производство вооружений. Как уточнил министр, выпуск бомб AASM к 2026 году должен возрасти вдвое, а производство противотанковых ракет Akeron MP будет снова удвоено уже в следующем году. Для этого предусматривается расширение промышленного сотрудничества между такими компаниями, как Thales и EOS, а также предприятиями гражданского сектора, включая автопром. По словам Лекорню, концерн Dassault Aviation к 2026 году увеличит выпуск истребителей Rafale до 4–5 единиц в месяц вместо двух в 2024 году.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия Киеву препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины являются законной целью для российских военных. Он также отмечал, что США и НАТО фактически участвуют в конфликте, не только снабжая Киев вооружениями, но и обучая украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле подчеркивали, что продолжающиеся поставки оружия лишь усугубляют ситуацию и не способствуют мирным переговорам.
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