https://1prime.ru/20250309/germaniya-855605979.html

Германия не станет ядерной державой, заявил лидер ХДС

Германия не станет ядерной державой, заявил лидер ХДС - 09.03.2025, ПРАЙМ

Германия не станет ядерной державой, заявил лидер ХДС

Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием, это не изменится и при новом правительстве страны, заявил лидер Христианско-демократического союза | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T15:29+0300

2025-03-09T15:29+0300

2025-03-09T15:29+0300

политика

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БЕРЛИН, 9 мар - ПРАЙМ. Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием, это не изменится и при новом правительстве страны, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Как сообщил Мерц в интервью, Германия не сможет и не имеет права обладать собственным ядерным оружием, поскольку существуют как минимум два документа, не позволяющие это сделать. Одним из документов он назвал договор "2+4" 1990 года, согласно которому Германия отказалась от обладания ядерным оружием. Тем не менее, Мерц назвал хорошей темой для обсуждения вопрос ядерного участия совместно с Францией и Великобританией.Мерц пояснил, что поддерживает идею дополнения "ядерного зонтика" США в Европе французским и британским ядерным оружием.В среду президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это станет "ответом на исторический призыв" лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Макрона чрезвычайно конфронтационным, отметив в нем много неточностей. В частности, Песков отметил, что в заявлении ничего не сказано о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к российской границе и о законных волнениях по этой теме со стороны Москвы.Ранее президент России Владимир Путин подробно объяснил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия не видит смысла в нападении на страны НАТО. Как отметил Путин, власти на Западе часто запугивают население тем, что Россия якобы представляет угрозу для их государств. Делается это с целью отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем, однако, как подчеркнул российский президент, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20250308/nato-855598684.html

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германия, фридрих мерц, франция, эммануэль макрон, нато, ес, россия, дмитрий песков, владимир путин