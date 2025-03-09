https://1prime.ru/20250309/germaniya-855605979.html
Германия не станет ядерной державой, заявил лидер ХДС
Германия не станет ядерной державой, заявил лидер ХДС - 09.03.2025, ПРАЙМ
Германия не станет ядерной державой, заявил лидер ХДС
Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием, это не изменится и при новом правительстве страны, заявил лидер Христианско-демократического союза | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T15:29+0300
2025-03-09T15:29+0300
2025-03-09T15:29+0300
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БЕРЛИН, 9 мар - ПРАЙМ. Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием, это не изменится и при новом правительстве страны, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Как сообщил Мерц в интервью, Германия не сможет и не имеет права обладать собственным ядерным оружием, поскольку существуют как минимум два документа, не позволяющие это сделать. Одним из документов он назвал договор "2+4" 1990 года, согласно которому Германия отказалась от обладания ядерным оружием. Тем не менее, Мерц назвал хорошей темой для обсуждения вопрос ядерного участия совместно с Францией и Великобританией.Мерц пояснил, что поддерживает идею дополнения "ядерного зонтика" США в Европе французским и британским ядерным оружием.В среду президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это станет "ответом на исторический призыв" лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Макрона чрезвычайно конфронтационным, отметив в нем много неточностей. В частности, Песков отметил, что в заявлении ничего не сказано о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к российской границе и о законных волнениях по этой теме со стороны Москвы.Ранее президент России Владимир Путин подробно объяснил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия не видит смысла в нападении на страны НАТО. Как отметил Путин, власти на Западе часто запугивают население тем, что Россия якобы представляет угрозу для их государств. Делается это с целью отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем, однако, как подчеркнул российский президент, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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германия, фридрих мерц, франция, эммануэль макрон, нато, ес, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Германия не станет ядерной державой, заявил лидер ХДС
Мерц: Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием
БЕРЛИН, 9 мар - ПРАЙМ. Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием, это не изменится и при новом правительстве страны, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Как сообщил Мерц в интервью, Германия не сможет и не имеет права обладать собственным ядерным оружием, поскольку существуют как минимум два документа, не позволяющие это сделать. Одним из документов он назвал договор "2+4" 1990 года, согласно которому Германия отказалась от обладания ядерным оружием. Тем не менее, Мерц назвал хорошей темой для обсуждения вопрос ядерного участия совместно с Францией и Великобританией.
Мерц пояснил, что поддерживает идею дополнения "ядерного зонтика" США в Европе французским и британским ядерным оружием.
В среду президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это станет "ответом на исторический призыв" лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Макрона чрезвычайно конфронтационным, отметив в нем много неточностей. В частности, Песков отметил, что в заявлении ничего не сказано о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к российской границе и о законных волнениях по этой теме со стороны Москвы.
Ранее президент России Владимир Путин подробно объяснил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия не видит смысла в нападении на страны НАТО. Как отметил Путин, власти на Западе часто запугивают население тем, что Россия якобы представляет угрозу для их государств. Делается это с целью отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем, однако, как подчеркнул российский президент, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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