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США выдали более $300 млн в кредит детям до 11 лет, сообщили в DOGE

США выдали более $300 млн в кредит детям до 11 лет, сообщили в DOGE - 09.03.2025, ПРАЙМ

США выдали более $300 млн в кредит детям до 11 лет, сообщили в DOGE

Управление по делам малого бизнеса (SBA) США выдало около 5,5 тысяч кредитов на общую сумму в 312 миллионов долларов детям до 11 лет в 2020-2021 годах, сообщил... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T19:39+0300

2025-03-09T19:39+0300

2025-03-09T19:41+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Управление по делам малого бизнеса (SBA) США выдало около 5,5 тысяч кредитов на общую сумму в 312 миллионов долларов детям до 11 лет в 2020-2021 годах, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском. "Управление по делам малого бизнеса предоставило 5 593 кредитов суммой в 312 миллионов долларов заемщикам, чьи единственно указанные владельцы были (возрастом - ред.) 11 лет и младше во время получения кредита в 2020-2021 годах", - говорится в сообщении департамента, опубликованном на его официальной странице в соцсети X. Департамент подчеркивает, что хотя могут существовать деловые соглашения, в которых такой возраст заемщиков был бы возможным, есть сомнения, что все 5,5 тысяч операций подпадали под эту категорию. Кроме того, некоторые заемщики указывали номера социального страхования с неверными именами. В публикации добавляется, что департамент вместе с управлением по делам малого бизнеса (SBA) занимаются решением данной проблемы. Ранее DOGE заявил, что SBA выдало в 2020-2021 годах кредиты на сумму 333 миллиона долларов заемщикам, чей возраст, указанный в базе данных, превышал 115 лет. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

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сша, кредиты, дети, doge