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Раскрыто, кто и зачем может охотиться за вашей кредитной историей

Раскрыто, кто и зачем может охотиться за вашей кредитной историей - 09.03.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, кто и зачем может охотиться за вашей кредитной историей

Кредитная история гражданина нужна не только банку – порой за ней охотятся разные структуры, в том числе, мошенники. Как уберечь персональные данные, рассказал... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T02:02+0300

2025-03-09T02:02+0300

2025-03-09T02:02+0300

эльман мехтиев

бки

финансы

банки

кредитная история

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Кредитная история гражданина нужна не только банку – порой за ней охотятся разные структуры, в том числе, мошенники. Как уберечь персональные данные, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.По закону, запрос в БКИ может сделать любой, кому субъект даст согласие – кредитная организация, МФО, кредитно-потребительский кооператив, страховая компания, НПФ, оператор мобильной связи, оператор программы лояльности, работодатель, и т.д. и т.п.Первоначально кредитные истории использовались только для количественной оценки вероятности возникновения ситуации, при которой должник не сможет платить по своим обязательствам. Именно поэтому прежде всего кредитные отчеты закупают профессиональные кредиторы, которые оценивают риски потерь из-за возникновения просроченной задолженности.Со временем в кредитные истории, с одной стороны, стали вносить все больше информации, а с другой стороны, расширять сферу их применения. Теперь там содержится информация и о судебных решениях по долгам за алименты, ЖКУ, мобильную или городскую связь, банкротстве и прочее. А сами отчеты закупают многие организации даже для проверки сотрудников или кандидатов при найме на работу."Законность доступа к кредитной истории определяется наличием согласия на право ее получить. Поэтому подписывая бумаги и давая согласия, будьте внимательны и всегда решайте, насколько нужна, образно говоря, гостинице, в которой вы проведете всего лишь одну ночь, ваша кредитная история", - говорит Мехтиев.В последнее время возросло количество попыток мошенников проверить кредитную историю физического лица, получив доступ к учетной записи на портале госуслуг. Это делается ими для того, чтобы реализовать сценарий "звонок из органов" и "безопасный счет", когда для того, чтобы войти в доверие и управлять поведением человеку сообщают о том, что у него есть такие-то вот кредиты в таких-то банках и его счета находятся под угрозой и надо перевести их на "безопасный счет".Иных способов ограничения доступа к кредитной истории, кроме непредставления согласия, не существует. Но закон позволяет достаточно легко контролировать, запрашивал ли Вашу историю кто-либо вообще – информация об этом хранится в так называемой "закрытой" части, доступ к которой имеет только сам субъект и некоторые государственные органы.Получив отчет из БКИ, можно увидеть, кто и когда делал запрос истории. Если согласия на это вы не давали, можно обратиться в Банк России с жалобой на неразрешенные действия. Штраф, если подтвердится, что согласия не было - 50 тысяч рублей. "Да, маловато, но, если таких штрафов будет много, Банк России не преминет начать проверку добросовестности кредитора", - заключил Мехтиев.

https://1prime.ru/20240730/kredit-850535542.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльман мехтиев, бки, финансы, банки, кредитная история