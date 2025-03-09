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Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов

Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов - 09.03.2025, ПРАЙМ

Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов,... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T09:22+0300

2025-03-09T09:22+0300

2025-03-09T09:22+0300

политика

илон маск

сша

украина

олигархи

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако. "Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке", - написал Маск в соцсети Х.

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илон маск, сша, украина, олигархи