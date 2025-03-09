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Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов
Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов - 09.03.2025, ПРАЙМ
Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов,... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T09:22+0300
2025-03-09T09:22+0300
2025-03-09T09:22+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако. "Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке", - написал Маск в соцсети Х.
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илон маск, сша, украина, олигархи
Политика, Илон Маск, США, УКРАИНА, олигархи
Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов
Маск: конфликт на Украине можно решить, введя санкции против украинских олигархив
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако.
"Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке", - написал Маск в соцсети Х.
Трамп ограничил роль Маска в кадровых решениях администрации, пишут СМИ