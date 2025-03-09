https://1prime.ru/20250309/memorandum-855610666.html

Киев подписал меморандум с немецким производителем систем ПВО Diehl Defence

Киев подписал меморандум с немецким производителем систем ПВО Diehl Defence - 09.03.2025, ПРАЙМ

Киев подписал меморандум с немецким производителем систем ПВО Diehl Defence

Министерство обороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией-производителем системы ПВО IRIS-T Diehl Defence, сообщил глава... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T23:42+0300

2025-03-09T23:42+0300

2025-03-09T23:44+0300

вооружения

минобороны украины

германия

производитель

пво

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией-производителем системы ПВО IRIS-T Diehl Defence, сообщил глава украинского минобороны Рустем Умеров. "Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence, производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины", - приводит украинское минобороны слова Умерова в своем Telegram-канале. Как утверждает Умеров, соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской ПВО, а также предусматривает троекратное увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны. Источник финансирования упомянутых поставок не указывается. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250116/pvo-854257751.html

германия

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минобороны украины, германия, производитель, пво