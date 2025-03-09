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СМИ: Минздрав США предложил уволиться по собственному желанию
СМИ: Минздрав США предложил уволиться по собственному желанию - 09.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Минздрав США предложил уволиться по собственному желанию
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) на фоне анонсированных президентом Дональдом Трампом массовых сокращений госслужащих предложило всем... | 09.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) на фоне анонсированных президентом Дональдом Трампом массовых сокращений госслужащих предложило всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в размере 25 тысяч долларов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на осведомленный источник. Как отмечается, срок действия предложения о добровольном увольнении истекает в пятницу, 14 марта. По данным CBS, в минздраве США работают более 80 тысяч человек. Ранее аналогичное предложение о выплате компенсации в размере 25 тысяч долларов в случае добровольного увольнения было сделано сотрудникам службы социального обеспечения (SAA) США. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
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Экономика, Мировая экономика, Общество , США, МОСКВА, Дональд Трамп, CBS, NBC
СМИ: Минздрав США предложил уволиться по собственному желанию
CBS: министерство здравоохранения США предложило уволиться по собственному желанию
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) на фоне анонсированных президентом Дональдом Трампом массовых сокращений госслужащих предложило всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в размере 25 тысяч долларов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на осведомленный источник.
Как отмечается, срок действия предложения о добровольном увольнении истекает в пятницу, 14 марта.
По данным CBS, в минздраве США работают более 80 тысяч человек.
Ранее аналогичное предложение о выплате компенсации в размере 25 тысяч долларов в случае добровольного увольнения было сделано сотрудникам службы социального обеспечения (SAA) США.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
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