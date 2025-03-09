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Умер ветеран группы "Альфа" Александр Мирошниченко

Умер ветеран группы "Альфа" Александр Мирошниченко - 09.03.2025, ПРАЙМ

Умер ветеран группы "Альфа" Александр Мирошниченко

Президент международной ассоциации ветеранов группы "Альфа", участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T00:02+0300

2025-03-09T00:02+0300

2025-03-09T00:02+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент международной ассоциации ветеранов группы "Альфа", участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко скончался в субботу на 72-м году жизни. "Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко", - говорится в сообщении ассоциации. Мирошниченко родился 3 июля 1953 года в Москве. Срочную службу проходил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В 1977 году окончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в городе Ленинграде. В дальнейшем был направлен на работу в службу охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ СССР. Являлся лучшим молодым сотрудником по профессии. В Группе "А" ("Альфа") Седьмого управления КГБ СССР – с 1978 года. Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 года. Затем семь месяцев в условиях, сопряженных с риском для жизни, помогал обеспечивать личную безопасность нового главы Афганистана Бабрака Кармаля. В дальнейшем, уже как опытный офицер, участвовал в "боевой стажировке" молодых сотрудников Группы "А", направленных в Афганистан. Принимал активное участие во многих специальных операциях Группы "А", в том числе в Сарапуле, Саратове, Баку, Минеральных Водах (пять раз). Фактически прошел все горячие точки бывшего Советского Союза. Окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР имени Дзержинского (1986 год). В 1993 году был назначен заместителем, а в 1994 году первым заместителем начальника Группы "А" Главного управления охраны РФ. Вместе с сотрудниками Группы "А" освобождал заложников в Будённовске, на Васильевском спуске (Красная площадь, Москва), в селе Первомайском (Дагестан) и на Дубровке ("Норд-Ост"). Возглавлял Управление "А" Центра специального назначения ФСБ России (с октября 1998-го по декабрь 1999 года). В последующем занимал должность первого заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ России — начальника штаба. Работал вице-губернатором Тверской области, помощником министра обороны РФ. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, Мужества (двумя), "За военные заслуги", Почета, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги. Почетный сотрудник контрразведки. В 2023 году был избран президентом международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

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