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В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту
В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту - 09.03.2025, ПРАЙМ
В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту
Мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit, рассказали РИА Новости в... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T02:09+0300
2025-03-09T02:09+0300
2025-03-09T02:09+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в четверг в полицию обратился 39-летний житель столицы, который рассказал, что потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить крипту.
"По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу", - сказал собеседник агентства.
Однако, со слов заявителя, после перевода продавец пропал вместе с деньгами. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ.
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РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Дубай, ОАЭ
В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту
Житель Москвы потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в четверг в полицию обратился 39-летний житель столицы, который рассказал, что потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить крипту.
"По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу", - сказал собеседник агентства.
Однако, со слов заявителя, после перевода продавец пропал вместе с деньгами. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ.