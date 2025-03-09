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В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту

В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту - 09.03.2025, ПРАЙМ

В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту

Мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit, рассказали РИА Новости в... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T02:09+0300

2025-03-09T02:09+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, в четверг в полицию обратился 39-летний житель столицы, который рассказал, что потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить крипту. "По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу", - сказал собеседник агентства. Однако, со слов заявителя, после перевода продавец пропал вместе с деньгами. Сейчас по данному факту проводится проверка. Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ.

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