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"Небольшой код". Европа испугалась, что США могут "выключить" ее оборону
"Небольшой код". Европа испугалась, что США могут "выключить" ее оборону - 09.03.2025, ПРАЙМ
"Небольшой код". Европа испугалась, что США могут "выключить" ее оборону
Великобритании и Евросоюзу необходимо оценить, насколько они зависят в области обороны от Соединенных Штатов и, исходя из полученной картины, соответствующим... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T17:02+0300
2025-03-09T17:02+0300
2025-03-09T17:37+0300
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Великобритании и Евросоюзу необходимо оценить, насколько они зависят в области обороны от Соединенных Штатов и, исходя из полученной картины, соответствующим образом скорректировать свои оборонные стратегии. Такое мнение в беседе с британской Financial Times высказал экс-глава британского Минобороны Бен Уоллес.Как отмечают авторы статьи, сегодня целый ряд государств Евросоюза выражают крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что боеспособность их вооруженных сил долгое время в значительной степени зависела от вооружений американского производства. В настоящий момент начал активно обсуждается вопрос о возможном существовании так называемых "выключателей" — механизмов, позволяющих Соединенным Штатам дистанционно отключать поставленные европейцам истребители и высокоточные системы, рассказывается в публикации.Как заявил управляющий директор консалтинговой компании AeroDynamic Advisory Ричард Абулафий, чьи слова приводятся в статье, создание этих "выключателей" - относительно простая задача, решаемая введением "небольшого программного кода". Правда, американцам, по мнению Абулафия, не было никакого смысла создавать эти коды, потому что военные самолеты, средства противовоздушной обороны, БПЛА и прочие высокотехнологичные виды вооружения европейских армий и без специальных "выключателей" давным-давно зависят от программного обеспечения Соединенных Штатов.
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Политика, Евросоюз, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, оборона, США
"Небольшой код". Европа испугалась, что США могут "выключить" ее оборону
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ.
Великобритании и Евросоюзу необходимо оценить, насколько они зависят в области обороны от Соединенных Штатов и, исходя из полученной картины, соответствующим образом скорректировать свои оборонные стратегии. Такое мнение в беседе с британской Financial Times
высказал экс-глава британского Минобороны Бен Уоллес.
Как отмечают авторы статьи, сегодня целый ряд государств Евросоюза выражают крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что боеспособность их вооруженных сил долгое время в значительной степени зависела от вооружений американского производства. В настоящий момент начал активно обсуждается вопрос о возможном существовании так называемых "выключателей" — механизмов, позволяющих Соединенным Штатам дистанционно отключать поставленные европейцам истребители и высокоточные системы, рассказывается в публикации.
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Как заявил управляющий директор консалтинговой компании AeroDynamic Advisory Ричард Абулафий, чьи слова приводятся в статье, создание этих "выключателей" - относительно простая задача, решаемая введением "небольшого программного кода". Правда, американцам, по мнению Абулафия, не было никакого смысла создавать эти коды, потому что военные самолеты, средства противовоздушной обороны, БПЛА и прочие высокотехнологичные виды вооружения европейских армий и без специальных "выключателей" давным-давно зависят от программного обеспечения Соединенных Штатов.