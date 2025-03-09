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В ООН назвали число девочек, лишенных образования талибами

В ООН назвали число девочек, лишенных образования талибами - 09.03.2025, ПРАЙМ

В ООН назвали число девочек, лишенных образования талибами

Ограничения, введенные талибами (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в отношении женщин и девочек в Афганистане,... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T06:34+0300

2025-03-09T06:34+0300

2025-03-09T06:34+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Ограничения, введенные талибами (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в отношении женщин и девочек в Афганистане, уже затронули около полутора миллионов студенток и если эти рестрикции сохранятся, то к 2030 году число девочек, лишенных образования, может превысить четыре миллиона, говорится в заявлении специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). "Афганистан является единственной страной в мире, где девочкам запрещено посещать школу. Это вызывает особую тревогу, поскольку этот запрет сводит на нет десятилетия прогресса в области образования для женщин и девочек и возвращает страну к состоянию дефицита образования для женского населения", - говорится в заявлении. Организация подчеркивает, что этот регресс происходит после многих лет прогресса в области прав женщин и образования в Афганистане, что свидетельствует об утере ранее достигнутых успехов. Такие ограничения влияют не только на будущее отдельных девочек, но и на общественное и экономическое развитие Афганистана в целом. Как отмечает новостной портал Khaama press, несмотря на то, что международные организации, включая ЮНЕСКО, продолжают высвечивать серьезные негативные последствия такой политики, положение афганских женщин и девочек остается тяжелым. Не имея доступа к образованию и основным правам, они систематически лишаются возможностей, которые могли бы улучшить их жизнь и способствовать восстановлению страны. В долгосрочной перспективе эта системная дискриминация приведет к серьезным социальным последствиям, ограничивая способность Афганистана к экономическому, социальному и политическому прогрессу. Международное давление и поддержка афганских женщин необходимы для продвижения изменений в политике, способствующих равенству, образованию и возможностям для всех, отмечает издание.

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мировая экономика, общество , афганистан, москва, оон, юнеско