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Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии
Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии - 09.03.2025, ПРАЙМ
Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии
Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, Москва ожидает, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T23:34+0300
2025-03-09T23:34+0300
2025-03-09T23:34+0300
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ООН, 9 мар - ПРАЙМ. Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, Москва ожидает, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта", - написал российский дипломат в Telegram-канале.
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РОССИЯ, США, СИРИЯ, СБ ООН, консультации
Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии
Полянский: РФ и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии
ООН, 9 мар - ПРАЙМ. Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, Москва ожидает, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта", - написал российский дипломат в Telegram-канале.
МИД России сделал заявление об обострении ситуации в Сирии