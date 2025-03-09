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В Париже проходит акция против вовлечения Франции в конфликт на Украине

В Париже проходит акция против вовлечения Франции в конфликт на Украине - 09.03.2025, ПРАЙМ

В Париже проходит акция против вовлечения Франции в конфликт на Украине

В Париже проходит манифестация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки западных войск на поддержку Киева, передает корреспондент РИА Новости. | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T00:02+0300

2025-03-09T00:02+0300

2025-03-09T00:02+0300

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ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. В Париже проходит манифестация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки западных войск на поддержку Киева, передает корреспондент РИА Новости. В акции в субботу, стартовавшей в центре Парижа на площади Пале-Рояль, участвуют несколько сотен граждан. Повсюду виднеются плакаты: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!" и французские флаги. Как убедился корреспондент РИА Новости, в преддверии субботней акции, организованной партией "Патриоты", такие плакаты появились также на улицах Парижа. Некоторые участники принесли самодельные плакаты с изображением президента Франции Эммануэля Макрона и надписью: "В отставку немедленно!", "Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!". Манифестанты идут по центру города мимо Лувра и набережной Сены под любопытными взглядами парижан и иностранных туристов. Как сообщил журналистам лидер "Патриотов" Флориан Филиппо, "Макрон совершенно не хочет мира". "Это так с самого начала, а теперь это очевидно. Он хочет продолжать войну вместе с Евросоюзом. Их интересует политика постоянной конфронтации с Россией, создание европейской армии, ядерного оружия ЕС. Макрон хочет извлечь выгоду из политики страха, чтобы сохранить свое положение внутри страны и - кто знает - может быть, и пойти на третий срок", - сказал политик. По его словам, у Франции нет средств вести войну, но "Макрон может создать провокацию, которая приведет нас всех к крайне опасной эскалации". Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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мировая экономика, общество , франция, рф, москва, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, ес, нато