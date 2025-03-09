Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Париже проходит акция против вовлечения Франции в конфликт на Украине - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250309/parizh-855598808.html
В Париже проходит акция против вовлечения Франции в конфликт на Украине
В Париже проходит акция против вовлечения Франции в конфликт на Украине - 09.03.2025, ПРАЙМ
В Париже проходит акция против вовлечения Франции в конфликт на Украине
В Париже проходит манифестация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки западных войск на поддержку Киева, передает корреспондент РИА Новости. | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T00:02+0300
2025-03-09T00:02+0300
экономика
мировая экономика
общество
франция
рф
москва
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855598808.jpg?1741467770
ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. В Париже проходит манифестация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки западных войск на поддержку Киева, передает корреспондент РИА Новости. В акции в субботу, стартовавшей в центре Парижа на площади Пале-Рояль, участвуют несколько сотен граждан. Повсюду виднеются плакаты: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!" и французские флаги. Как убедился корреспондент РИА Новости, в преддверии субботней акции, организованной партией "Патриоты", такие плакаты появились также на улицах Парижа. Некоторые участники принесли самодельные плакаты с изображением президента Франции Эммануэля Макрона и надписью: "В отставку немедленно!", "Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!". Манифестанты идут по центру города мимо Лувра и набережной Сены под любопытными взглядами парижан и иностранных туристов. Как сообщил журналистам лидер "Патриотов" Флориан Филиппо, "Макрон совершенно не хочет мира". "Это так с самого начала, а теперь это очевидно. Он хочет продолжать войну вместе с Евросоюзом. Их интересует политика постоянной конфронтации с Россией, создание европейской армии, ядерного оружия ЕС. Макрон хочет извлечь выгоду из политики страха, чтобы сохранить свое положение внутри страны и - кто знает - может быть, и пойти на третий срок", - сказал политик. По его словам, у Франции нет средств вести войну, но "Макрон может создать провокацию, которая приведет нас всех к крайне опасной эскалации". Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
франция
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , франция, рф, москва, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, ес, нато
Экономика, Мировая экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, РФ, МОСКВА, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС, НАТО
00:02 09.03.2025
 
В Париже проходит акция против вовлечения Франции в конфликт на Украине

В Париже проходит манифестация против вовлечения Франции в конфликт на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. В Париже проходит манифестация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки западных войск на поддержку Киева, передает корреспондент РИА Новости.
В акции в субботу, стартовавшей в центре Парижа на площади Пале-Рояль, участвуют несколько сотен граждан. Повсюду виднеются плакаты: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!" и французские флаги. Как убедился корреспондент РИА Новости, в преддверии субботней акции, организованной партией "Патриоты", такие плакаты появились также на улицах Парижа. Некоторые участники принесли самодельные плакаты с изображением президента Франции Эммануэля Макрона и надписью: "В отставку немедленно!", "Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!".
Манифестанты идут по центру города мимо Лувра и набережной Сены под любопытными взглядами парижан и иностранных туристов. Как сообщил журналистам лидер "Патриотов" Флориан Филиппо, "Макрон совершенно не хочет мира". "Это так с самого начала, а теперь это очевидно. Он хочет продолжать войну вместе с Евросоюзом. Их интересует политика постоянной конфронтации с Россией, создание европейской армии, ядерного оружия ЕС. Макрон хочет извлечь выгоду из политики страха, чтобы сохранить свое положение внутри страны и - кто знает - может быть, и пойти на третий срок", - сказал политик.
По его словам, у Франции нет средств вести войну, но "Макрон может создать провокацию, которая приведет нас всех к крайне опасной эскалации".
Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоФРАНЦИЯРФМОСКВАЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала